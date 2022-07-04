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轟網軍扭曲事實扣賄選帽 柯文哲秀便當這兩道雙主菜

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲晚間在臉書附上他今天的便當，「絲瓜加豆腐是我的雙主菜」。圖／取自柯文哲臉書
台北市長柯文哲晚間在臉書附上他今天的便當，「絲瓜加豆腐是我的雙主菜」。圖／取自柯文哲臉書

台北市長、民眾黨主席柯文哲昨天南下屏東參加黨內活動，雙主菜便當意外掀話題。柯文哲今天晚間在臉書表示，側翼光速PO便當文攻擊民眾黨，還把鄉親背影照加上文字，扣上賄選帽子。但昨天現場民眾，沒有一個是遊覽車載來的，這跟樁腳動員、送禮品、喊凍蒜、吃便當，再來個免費郊遊的，不能相提並論。

柯文哲晚間也在臉書附上他今天的便當，「絲瓜加豆腐是我的雙主菜」。柯說，台灣民眾黨是一個小黨，在兩大黨的夾縫中求生存，相當不容易。昨天他到屏東大眾走，非常感謝現場200多名鄉親，願意走出來相挺。當然他也會自我檢討，要求所有地方黨部、幹部必須有所警惕。

柯說，不管是一個便當、幾道主菜，財務都要公開透明，經得起檢驗，「選舉經費過高是選風敗壞的開始，不能為了勝選淪為軍備競賽，不能為了贏得選舉，輸掉人民的信賴、讓一路跟隨我們的支持者失望」。

柯文哲說，離年底選舉不到半年，他還是期待正面選風，要求民眾黨的候選人一定要提出理念、政見，訴諸正面對決。不管網軍側翼如何挑剔醜化，都要時刻自我反省，不管面對什麼樣的困境，被歪曲事實製造沈默螺旋，他都會奮戰到底。

便當 台灣民眾黨 柯文哲

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