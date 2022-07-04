謝長廷批陸清零政策 動機和背景不透明

駐日代表謝長廷表示，台灣邊境何時開放，可觀察日、韓、美等國發展，隨時檢討調整，「應該不會脫隊太遠」；謝長廷另批中國大陸清零政策的動機和背景不透明，不值得民主國家學習。

謝長廷今在臉書發文指出，新冠肺炎（Covid-19）的疫苗已經證明在防杜感染和減少重症是有效的，世界各國都非常重視接種率，每天都有更新資料；以今天NHK（日本放送協會）及相關的統計數字公布來看，各國已施打三劑的疫苗比例，台灣算排名很高，超過很多G7國家，只稍落後南韓。

謝長廷接著說，顯示台灣社會的健康意識和連帶感都非常高，應該值得高興，應該相信科學並更有自信面對各種挑戰；至於邊境何時開放等具體問題，南韓、日本、美、英、澳都走在前面，台灣可以觀察其發展，隨時檢討調整就好，應該不會脫隊太遠。

謝長廷寫道，至於中國部分，如果以兩劑施打比例來看算是世界最高，但因為施打的疫苗是其國造，所以難比較其差異，而且他們的清零政策，有不少不透明的動機和背景，不值得民主國家學習。