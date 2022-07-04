柯韓蔡便當比一比！四叉貓：別人政治陋習 柯文哲人情味？

台北市長、民眾黨主席柯文哲昨天南下屏東參加黨內活動，意外掀起雙主菜便當話題，網紅四叉貓今天再度在臉書貼出這幾年柯文哲、韓國瑜、蔡英文的便當對照圖，並表示其實雙主菜便當一直都是假議題，重點在於柯文哲的雙標。

四叉貓說，台灣各種大小造勢活動現場，提供食物飲料根本是稀鬆平常，重點是柯文哲的雙標啊！柯文哲幾年前活動現場只有撈不到米粉的米粉湯，那時你要酸別的陣營有錢有雙主菜便當OK，但幾年過後，柯文哲的場子也提供雙主菜便當，雞腿還大到一個便當盒塞不下要裝兩盒，結果柯文哲說他買的雙主菜便當比較便宜（？？？）

四叉貓說，別人的雙主菜是舊政治陋習，柯文哲的雙主菜是在地草根人情味，這真的很新政治。

柯文哲昨到屏東為參選人造勢，遭爆造勢活動送雙主菜便當，旁邊還有人全程拿大聲公喊柯總統好，遭質疑柯的新政治，就是變成3年前他最討厭的樣子。柯文哲今回應，餐廳老闆是支持者雙主菜算比較便宜，他的活動也跟遊覽車載無關的人、拿旗喊凍蒜不太一樣。

四叉貓今天也在臉書附上這幾年柯文哲、韓國瑜、蔡英文的便當對照圖，並稱「全台灣也沒幾個造勢場便當吃的比我還多吧（蔡英文雙主食便當 = 白飯+冬粉 = 澱粉+澱粉）」