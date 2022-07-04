綠營「司法戰」開刀張麗善：不要把司法當成政治提款機

雲林縣長張麗善今天中午接受媒體專訪時，除了暢談任內的社會福利、產業升級的成績，對於大家所關心的年底選戰，從公投綠大於藍的結果是否對年底產生效應，以及是否擔心宜蘭縣長林姿妙的「司法戰」、台中顏家之後下架雲林張家等問題，張麗善未正面回答，認為公投玩弄民眾的心態是不可取。

張麗善今被問到宜蘭縣長林姿妙被搜索，政壇盛傳民進黨下一個開刀對象是她，張麗善說，沒聽到此事，質疑是空穴來風，並強調，從政到現在，她的品性操守向來嚴謹，不會有任何違反法令的事情發生，也呼籲對手不要把司法當工具，更不要把司法當作政治提款機，應站在民眾的立場，推動更多福國利民的政策，才是最重要的。

此外，據網路民調指出，張麗善民調滿意度高達66.7%，是12年來雲林縣長最高的滿意度，甚至有58%選民支持她連任，對此張麗善回應，她認為雲林這塊土地上的人民都很純樸，只要認真做事就能打動選民，雖一天睡不到5小時，但因對雲林這塊土地有熱情，所以從未感到疲勞，只是有時面對子虛烏有指控，會覺得心很累。

當被問到去年公投結果在雲林縣四個不同意大於同意時，張麗善坦言，雲林本就是綠大於藍的地方，但她也分析，去年公投有出來投票的人約佔雲林縣人口3成，因綠營非常積極動員，研判應是綠營全力赴戰的結果，多為綠營的基本盤居多，但她也認為，多數選民都是理智的，只要認真做事就能得到中間選民支持。