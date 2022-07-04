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兒少性侵案頻傳 監院人權會宣布啟動國家系統性研究

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
國家人權委員會主委陳菊。本報資料照片
國家人權委員會主委陳菊。本報資料照片

監察院國家人權委員會今天舉辦「你的聲音，國家用心聽」兒少安置機構及校園性侵系統性訪查研究計畫啟動記者會，身兼主委的院長陳菊表示，兒少性侵案一再發生，為找出結構性因素，人權會首次啟動國家系統性訪查研究，盼能降低不幸事件發生。監委張菊芳說，預計訪談500人次，研究結果明年7月提出。

陳菊及監委田秋堇、張菊芳今天舉行「兒少安置機構及校園性侵系統性訪查研究計畫啟動記者會」。陳菊致詞時表示，據衛福部統計，110年性侵害通報案7787件中，未滿18歲的受害者有4520件，占58%、超過半數；CRC兒童權利公約國家報告統計，109年校園性侵害案，高中職以下，包含國中、國小受害者有233件。

陳菊說，這些嚴重兒少性侵案件為什麼一再發生，是人權會要釐清的問題，希望借鑑澳洲調查兒少性侵案的經驗，針對兒少安置機構、校園性侵議題，進行系統性訪查研究。

陳菊表示，如果只是個案調查，將無法探究體制問題，最重要是要以被害者為中心，聆聽受害者的聲音，找出兒少性侵事件中，在台灣社會、文化、法治、制度中存在的結構性因素，以訪查結果與行政機關協力合作改善，降低不幸事件發生。

陳菊指出，系統性訪查著重在事前預防，藉由專業工作人員，例如社工師、諮商心理師、臨床心理師等，在保護當事人前提下，進行兒少性侵的系統性研究調查，希望跟行政機關合作發掘問題，促進政府正視、改善問題，阻止相關侵害事件一再發生。

田秋堇也以「倖存者」來形容兒少性侵案的受害人，她說，要受害者站出來是非常不容易的事，澳洲用國家力量花費新台幣70億元、700位工作人員做這件事，雖然台灣沒有這麼多資源，萬事起頭難，但是一定要起頭；只有知道在什麼狀況下會發生什麼事，才能知道系統性問題在哪。

張菊芳說，兒少被性侵後，可能因為權勢關係、父母態度等，造成黑數持續存在；揭弊者勢單力薄，一旦揭露後可能會被指點、甚至離職等不利對待，這不是個人、個案問題，必須從結構性、系統性解決。

張菊芳指出，這次訪談對象是針對在校園、安置機構裡受性侵害、性剝削的兒少受害者，即便現在長大成人，只要在18歲以前受害都是訪查對象，將對外公開招募受訪者，預計面訪100位、書訪及電訪400位，研究結果預計明年7月提出，做出量化、質化分析。

陳菊 人權

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