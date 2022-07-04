衛生局女職員輕生案 監院糾正新北市衛生局

監察院今天表示，新北市衛生局一名林姓女職員2020年7月疑遭妨害性自主跳樓輕生，生前在臉書留下文章，指控曾遭某物理治療所執行長性侵害。「沒發聲不代表沒發生」，女職員疑遭性侵輕生，處理過程不符合程序正義，監察院糾正新北市衛生局。

新北地檢署偵辦廖姓物理治療師被控妨害前新北市政府衛生局林姓女職員性自主案，去年2月以查無具體犯罪事證，其餘為傳聞證據，不起訴廖男。

但家屬向台灣高等檢察署聲請再議，全案於去年4月發回新北地檢署續查。檢察官查看林女生前全部發文，再比對治療所同事、衛生局同事、被害者父母證詞，認定廖男涉強制性交，導致被害者羞忿自殺死亡，今年初依強制性交等罪嫌起訴。

監察院今天表示，監察委員紀惠容、張菊芳接獲陳情，展開調查，發現新北市衛生局處理過程實有疏失，該案凸顯權勢性侵害案件受害者的結構性困境，將於明天下午舉行記者會說明。

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