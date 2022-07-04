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恩恩爸將銷假上班 民進黨：全民對侯友宜監督不會下班

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人黃彩玲。圖／黃彩玲提供
民進黨發言人黃彩玲。圖／黃彩玲提供

媒體人周玉蔻委託山水民調進行調查，有超過7成民眾同意要求新北市府啟動行政調查還原恩恩案。民進黨今天表示，此次民調再次驗證，恩恩爸及新北市民想看到的，不是侯市府脅迫消防基層演出的假象或重複跳針「交給司法」卻毫無作為的推托，而是造成此次延誤送醫致死的真相究竟為何。

民進黨發言人黃彩玲表示，根據媒體報導，恩恩的爸爸將重新銷假上班，但全民對於恩恩不幸離世的真相調查、以及對於侯市府的監督並不會因此「下班」，新北市長侯友宜再不坦然面對檢驗、進行行政調查，將難逃新北市民嚴格檢驗的重大難關。

黃彩玲表示，根據媒體今日公布的民調數字，過半的民眾認為新北市消防局、衛生局在恩恩案的過程中有所疏失，更有7成5的民眾認為侯市府應進行行政調查，公布來龍去脈，顯見民眾對於恩恩爸爸及近期眾多民意代表的要求相當認同。

黃彩玲說，自恩恩爸在5月29日貼文要求真相以來，家屬及社會大眾最關注的即是到底是哪個環節出了問題，會讓本該救命的119反倒延遲了搶救生命的寶貴時機。但侯友宜及新北市政府卻一再閃躲，嘴巴上說反省，實際上既不提供家屬完整錄音檔、甚至還要求基層造假，企圖掩蓋事實真相。

黃彩玲指出，台灣已是高度民主化的社會，任何的假造都逃不過人民的檢驗，侯市府的把戲只是再次讓民眾體認到侯友宜及市府的推諉塞責，這次的民調就是最好的證據。

黃彩玲指出，民意的方向已相當清楚，侯友宜不該再拿司法作為擋箭牌，應立即展開內部行政調查。面對恩恩爸提出國家賠償，侯友宜自己都說要反省，但若不知道事實的真相為何、不知道到底錯在哪裡，又要從何反省起？

黃彩玲說，侯友宜既然自稱勇於承擔，就不該害怕真相的揭露。恩恩案已發生超過80天，唯有儘速進行行政調查、查明真相，才能讓責任歸屬水落石出，也才能避免本不該發生的傷害再次出現。

黃彩玲也強調，媒體報導恩恩爸將銷假上班，雖然恩恩爸可能無法再24小時緊追新北市府，但此次民調也傳達，恩恩案已是新北市民強力關注的事件，大眾對於恩恩不幸離世的真相調查、以及對侯友宜和新北市的監督並不會隨此「下班」，侯市府切勿因此僥倖想要矇騙過關，否則年底的選舉，將會是侯友宜難以面對的難關。

新北市長 侯友宜 恩恩爸

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