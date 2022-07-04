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每周限2.5萬人入境 藍黨團批政治考量侵害投票權

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立院黨團今上午舉行記者會。圖／國民黨立院黨團提供
國民黨立院黨團今上午舉行記者會。圖／國民黨立院黨團提供

中央流行疫情指揮中心日前公布新的入境防疫「3+4」防疫指引，限制每周2.5萬人次入境。國民黨立院黨團今上午舉行記者會指出，將讓逾30萬旅居國外的國人，無法趕上7月26日前返國入境，侵害「憲法」賦予的投票權，無法參加年底11月26日九合一大選投票。

國民黨團總召曾銘宗質疑，入境新「3+4」防疫指引有政治考量，每周僅開放2.5萬人入境的標準為何？為何本國籍與外國籍入境共用2.5萬人數額？黨團主張，入境總量管制應排除本國籍，否則將會侵害旅居海外國人「憲法」賦予的投票權。

曾銘宗指出，總量管制在執行上有爭議，例如指揮中心所謂的「初期」是多久，要實施1個月還是2個月？必須提前讓旅居國外的國人知道。另針對海外國人年底投票，指揮中心顯然未納入「戶籍法」和「公職人員選舉罷免法」有關時間限制上的考量。

曾銘宗質疑，高度懷疑制定2.5萬人限額有政治考量，是民進黨的選舉策略，故意讓旅居國外30萬國人無法在7月26日返國辦理遷入，無法在11月26日投票。他也提醒戶籍遭到遷出的海外國人，盡速返國辦理戶籍遷入手續，確保年底選舉權利。

國民黨團副書記長謝衣鳯表示，疫情爆發以來，有30萬國人因遷徒、旅運的不便，無法回國。根據內政部統計，今年1至4月從外國遷入人口數為1萬5881人，遷出人口為16萬3340人，淨遷出人口數為14萬7459人，今年應是近年淨遷出人數最高的一年。

醫師公會全聯會前秘書長蔡明忠醫師表示，相對於國外疫情，台灣晚了半年到9個月，當國外都已開放邊境的情況下，為什麼蔡政府還在思考、侷限在邊境管制？國外邊境已經解禁，經濟開始復甦，台灣此刻卻慌了手腳，人民返國權益受到影響。

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