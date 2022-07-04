快訊

為業績負責？網家人事大地震 執行長蔡凱文請辭

直播／8歲女童打BNT身亡今早解剖 指揮中心14時說明

獨／睽違8年重返超視 于美人搭檔沈玉琳主持新節目

藍營批竹市政 市府：勿為選舉抹煞團隊多年努力

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨今開記者會，提及大新竹合併升格計畫、新竹市人行步道計畫及林智堅接受媒體專訪內容。圖／報系資料照
國民黨今開記者會，提及大新竹合併升格計畫、新竹市人行步道計畫及林智堅接受媒體專訪內容。圖／報系資料照

國民黨上午舉行記者會，呼籲新竹市長林智堅說清楚「是新竹堅、桃園堅、還是美利堅？」對此，市長室秘書楊汶璇表示，國民黨不斷在台北召開複製貼上式的抹黑記者會，市府深感遺憾，地區候選人應重視在地深耕，不該為選舉抹煞市政團隊的努力。

國民黨今開記者會，提及大新竹合併升格計畫、新竹市人行步道計畫及林智堅接受媒體專訪內容，文傳會副主委林家興質疑林智堅一開始堅持要推動大新竹，留在新竹打拼，說不選桃園後來又選桃園；現在又有媒體揭露，林智堅原本想帶全家到美國。他質疑，綠營側翼這時怎麼都靜悄悄？

楊汶璇說，上週林智堅接受媒體專訪，內容提及赴美相關規畫，實際內容為「訪問學人」而非移民規畫，且林智堅也在後續媒體訪問中澄清說明，不解為何國民黨刻意裝傻散播假訊息。

楊汶璇指出，林智堅疫情發生前曾和美國智庫負責人聯繫，並有訪問學人的相關規畫期待深化台美關係，而後因疫情而取消，且在專訪過程語意中並無移民美國的規畫。

針對「大新竹合併升格」議題，楊汶璇說，大新竹升格是近六成縣市民眾的期待，但在修法推動過程中，處處受到國民黨刻意的阻撓，當時林智堅曾為推動修法，宣布不參選2022大新竹市長，不過遺憾的是國民黨立委占領主席台癱瘓議程，使大新竹合併升格修法尚無法完成。

另外，針對人行步道議題，楊汶璇說明，林智堅上任後致力推動步行城市，已經累計改善逾50公里人行道與通學步道，近年更於市區道路推行「新竹好行」騎樓順平計畫，逐步改善行人通行動線，林智堅任期所做超過國民黨過去在新竹執政20年的成果，相關資料皆是網路公開資訊，皆可查詢。

新竹市長 林智堅 國民黨

延伸閱讀

藍質問林智堅是新竹堅、桃園堅、還美利堅？別當夾竹桃

竹市長參選人沈慧虹穿林智堅送小白鞋起跑 珊瑚紅競選看板初登場

林智堅赴桃參加林氏宗親會聯誼 朱立倫舅舅同桌吃烤肉

林智堅選桃園市長 鄭文燦：燦哥小智無縫接軌無違和

相關新聞

倪匡之死與香港的「五十年不變」 筆下小說風采與魔幻現實

要搶時間，窮兇極惡的搶。 香港作家倪匡於一九八年二《聯合報系民生報副刊》寫的文章，倪匡寫著：『「人生短暫」是一句老話，誰都會掛在口邊。然而，年輕人是體會不到這一點的，就算說了，也不過是「為賦新詞強說愁」。中年人，最易體會這一點怎麼一回事，生蹦活跳的小伙子，好像就是昨天的事，但是一晃眼，二十多年過去了，變成了中年人，少年弟子江湖老，中年距老年，也只不過是一步之差，時間無多了，每一分每一秒，都在步向老衰，要搶時間，不但要搶，而且要快點搶，窮兇極惡，不願一切地搶。』

藍營批竹市政 市府：勿為選舉抹煞團隊多年努力

國民黨上午舉行記者會，呼籲新竹市長林智堅說清楚「是新竹堅、桃園堅、還是美利堅？」對此，市長室秘書楊汶璇表示，國民黨不斷在...

陳以信連訪美加英比星 國會外交成果豐碩

國民黨立委陳以信6月陪同國民黨朱立倫主席訪美後，又陸續前往加拿大溫哥華、英國倫敦、比利時布魯塞爾與新加坡訪問，拜會各地重...

中研院院士會議疫情下開幕 廖俊智：調整方向與步伐

中央研究院第34次院士會議今天舉行開幕典禮，近180位院士齊聚舉行為期四天的院士會議，今年也是首次透過線上與實體會議混合...

影／蔡英文感謝中研院付出 讓國際看見台灣

蔡英文總統上午出席中央研究院第34次院士會議開幕式，她在致詞時表示，日前洛桑管理學院公布2022年世界競爭力，「每千人研...

備戰百里侯／新竹章魚哥在這「里」 參選人鎖定指標里能突圍？

台灣熱衷選舉，這十多年來，外界發現有些里的選票分布與總統、縣市首長的選舉結果高度雷同，又被稱為章魚里，其中最有名的是台北市士林區天玉里，被封為大選「章魚哥」。選情升溫，新竹市成一級焦點戰區，有學者根據竹市122個里這20年的投票紀錄，對比15次大選，從中找出竹市章魚里，參選人如何以此為參考突圍？他建議競選團隊要能拿下指標里，加強陸戰術，若想要以「鄉村包圍都市」，恐得不償失。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。