藍營批竹市政 市府：勿為選舉抹煞團隊多年努力

國民黨上午舉行記者會，呼籲新竹市長林智堅說清楚「是新竹堅、桃園堅、還是美利堅？」對此，市長室秘書楊汶璇表示，國民黨不斷在台北召開複製貼上式的抹黑記者會，市府深感遺憾，地區候選人應重視在地深耕，不該為選舉抹煞市政團隊的努力。

國民黨今開記者會，提及大新竹合併升格計畫、新竹市人行步道計畫及林智堅接受媒體專訪內容，文傳會副主委林家興質疑林智堅一開始堅持要推動大新竹，留在新竹打拼，說不選桃園後來又選桃園；現在又有媒體揭露，林智堅原本想帶全家到美國。他質疑，綠營側翼這時怎麼都靜悄悄？

楊汶璇說，上週林智堅接受媒體專訪，內容提及赴美相關規畫，實際內容為「訪問學人」而非移民規畫，且林智堅也在後續媒體訪問中澄清說明，不解為何國民黨刻意裝傻散播假訊息。

楊汶璇指出，林智堅疫情發生前曾和美國智庫負責人聯繫，並有訪問學人的相關規畫期待深化台美關係，而後因疫情而取消，且在專訪過程語意中並無移民美國的規畫。

針對「大新竹合併升格」議題，楊汶璇說，大新竹升格是近六成縣市民眾的期待，但在修法推動過程中，處處受到國民黨刻意的阻撓，當時林智堅曾為推動修法，宣布不參選2022大新竹市長，不過遺憾的是國民黨立委占領主席台癱瘓議程，使大新竹合併升格修法尚無法完成。

另外，針對人行步道議題，楊汶璇說明，林智堅上任後致力推動步行城市，已經累計改善逾50公里人行道與通學步道，近年更於市區道路推行「新竹好行」騎樓順平計畫，逐步改善行人通行動線，林智堅任期所做超過國民黨過去在新竹執政20年的成果，相關資料皆是網路公開資訊，皆可查詢。