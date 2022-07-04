8月底請辭選？ 黃珊珊：市民過好生活較重要

年底選戰逼近，台北市副市長黃珊珊是否確定以無黨籍參選？還有何時請辭？黃珊珊今天表示，每天藍藍綠綠在算計、棄保、合作，這些對市政、民生都沒有意義，「我要做的事情就是把事情做好，讓市民過好生活，這個比較重要」。

媒體問黃，是否最快8月底請辭副市長參選？黃珊珊表示，她現在該做事情，就是先把市政做好，有規畫會再跟大家報告。

黃珊珊今天與市長柯文哲一同出席跨境電商產業發展中心啟動記者會，對於台北市要留住24小時書店，黃說，她跟誠品討論後，認為台北24小時書店已經是台北市的地標，不管誠品未來怎麼變遷，誠品承諾，都會在台北市留下24小時書店，這個她也很欣慰。

對於民進黨北市長人選未定，不過大家都將黃珊珊列為評估選項之一，其中一說，派出陳建仁可能會對黃珊珊有所牽制？黃回應，重點還是做好每天工作，才是最好準備，每天藍藍綠綠在計算、棄保、合作，這些對市政民生沒有意義，她要做的事情，就是把事情做好，讓市民過好生活，這個比什麼都重要。

對於參選是否與宋主席討論過？最快8月底請辭？黃珊珊說，該做事情，就是把市政做好，有什麼樣的規畫，再跟大家報告。