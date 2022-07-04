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羅致政不選新北市長 侯友宜：誰來選舉不是重點

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，他現在關心的不是誰要不要選舉，而是新北市的未來發展。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，他現在關心的不是誰要不要選舉，而是新北市的未來發展。記者張睿廷／攝影

民進黨新北市立委羅致政宣布不參加新北市長選戰，現任市長侯友宜看法備受矚目。侯友宜今天表示，他現在關心的不是誰要不要選舉，而是新北市的未來發展，他會繼續做好市長角色，推動建設。

外界本預期民進黨將推出羅致政出來挑戰侯友宜，未料，羅致政日前突然宣布自己已無意願再戰新北市長，引起各界討論。

侯友宜說，他現在最關心的不是誰要不要選舉，而是新北市的未來發展，他會繼續努力做好市長的角色，推動市政建設，好好做事情。

另外，有民調指出，有7成民眾認為新北市府應啟動行政調查並還原恩恩案事件，而侯友宜的信任度與不信任度也縮小至5.9%。侯友宜簡短回應說，他當市長當然會跟市民站在一起，認真打拚、做好市政，他在這裡11年，有許多的市政建設還沒做好，很多工作仍然須繼續挑戰。

新北市長 侯友宜 羅致政

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