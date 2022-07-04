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雙主菜喊凍蒜挨轟迴力鏢 柯文哲:跟遊覽車拿旗凍蒜不同

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今出席跨境電商產業發展中心啟動記者會，受訪提到他的活動跟其他政黨遊覽車載無關的人、拿旗喊凍蒜不太一樣。圖／記者林麗玉/攝影
柯文哲今出席跨境電商產業發展中心啟動記者會，受訪提到他的活動跟其他政黨遊覽車載無關的人、拿旗喊凍蒜不太一樣。圖／記者林麗玉/攝影

民眾黨主席柯文哲昨到屏東為參選人造勢，遭爆造勢活動送雙主菜便當，旁邊還有人全程拿大聲公喊柯總統好，遭質疑柯的新政治，就是變成3年前他最討厭的樣子。柯文哲今回應，餐廳老闆是支持者雙主菜算比較便宜，他的活動也跟遊覽車載無關的人、拿旗喊凍蒜不太一樣。

柯文哲說，「我們還是有一定標準，還有一點，民進黨還是窮的黨，太花錢的事情不會做。」

網紅四叉貓昨天在臉書找出當年柯文哲於2020總統選舉前，2019年12月21日臉書貼文預告高雄夢時代白色耶誕電音嘉年華的活動宣傳，柯文哲當時表示，「誰說選舉只有悲情音樂、雙主菜便當跟喊凍蒜。」暗酸總統蔡英文造勢便當豐盛，如今柯文哲造勢活動同樣發雙主菜便當跟喊凍蒜，引發網友酸爆這是迴力鏢阿北。

媒體今天問柯，是否三年前的自己自打臉？柯文哲今天說，民眾黨屏東縣黨部成立之後，一直到昨天他才第一次去，縣黨部成立後，每次約好主要幹部辦成立大會，就遇到疫情沒有去，屏東也特別遠來回要一天，已經爽約三次，所以昨天是第一次民眾黨屏東縣黨部成立後，幹部集合、還有競選的參選人都有帶來。

柯提到，昨天開完會已經中午12點，要吃飯，還有餐廳老闆也是民眾黨支持者，所以算比較便宜，「跟平常用遊覽車載無關的人，拿旗子喊凍蒜，那不太一樣」。

柯文哲說，民眾黨最近開學術研討會，到中午時間還是有吃便當，因為大家還會肚子餓。媒體追問，過去講的話變成迴力鏢？柯說，「不會，我們還是有一定標準，還有一點，民進黨還是窮的黨，太花錢的事情不會做。」

柯文哲 屏東縣 便當

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