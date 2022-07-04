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陳以信連訪美加英比星 國會外交成果豐碩

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委陳以信日前陸續拜會各地重要國會議員推動國會外交，外交成果相當豐碩。圖／陳以信辦公室提供
國民黨立委陳以信日前陸續拜會各地重要國會議員推動國會外交，外交成果相當豐碩。圖／陳以信辦公室提供

國民黨立委陳以信6月陪同國民黨朱立倫主席訪美後，又陸續前往加拿大溫哥華、英國倫敦、比利時布魯塞爾與新加坡訪問，拜會各地重要國會議員推動國會外交，並與新加坡內閣官員會面，外交成果相當豐碩，並於2日晚間返台。

陳以信陪同朱立倫訪美時，拜會華府國會山莊，與聯邦眾議員貝肯、夏波、蓋耶哥、麥可蓮、朴銀珠等人會面，陳以信並與十多位參眾議院資深幕僚長座談。日前也造訪加拿大溫哥華，分別與聯邦參議員馬妍兒和卑詩省高等教育廳長康安禮會面。

陳以信表示，馬妍兒對台友好，是加國僅4位韓裔國會議員之一，對台灣仍紀念韓戰自由日很感興趣。康安禮在台灣出生，6歲時移民加拿大，31歲當選市議員，2017年更上層樓當選省議員，是台裔子弟首度進入卑詩省議會，曾數度回台探親與訪問。

陳以信也前往倫敦，再度造訪西敏寺國會，與上議員班奈特女爵及下議員史都華會面。班奈特曾任英國綠黨黨魁多年，重視環保議題，很同情台灣國際處境。史都華是英國國會友台小組共同主席，曾在陸軍服役28年派駐波士尼亞英軍指揮官，他經常領銜提案支持台灣，預計今年夏天將率團來台訪問。

陳以信說，兩人會面前正值英國鐵路大罷工，史都華因而提前到辦公室過夜不願失約，其重視對台情誼令人相當感動。

陳以信接續前往布魯塞爾訪問，此行分別拜會歐盟議員保加利亞籍的柯契夫與捷克籍的戴霍奇。柯契夫是歐盟議會友台小組副主席，曾協助推動台灣護照赴歐免簽證，他熱愛台灣，曾於馬英九總統任內訪台。戴霍奇來自捷克，距離烏克蘭僅6小時車程，俄烏戰爭讓捷克體會唇亡齒寒，更讓他對台灣感到同情與支持。

陳以信在布魯塞爾期間造訪比利時聯邦參眾議院，拜會聯邦眾議員畢霍夫，他是比國國會友台小組共同主席，也是法語改革運動黨團主席。畢霍夫也曾在馬總統任內訪台，還特別致贈自己所寫法語小說當紀念。

陳以信返台前專程訪問新加坡，這是他繼2015年馬習會後再度訪星，此次拜會新加坡內政部政務部長兼國會議員孫雪玲。陳以信說，他與孫雪玲是舊識，20年前同時留學倫敦攻讀碩士，這次兩人會面既是老同學相會，也是深化台星國會議員交流，兩人允諾未來共助深化台星雙邊關係。

陳以信 馬習會 新加坡

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