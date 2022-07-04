入境「3+4」阻礙投票？ 民進黨團：國民黨一心想選票

國民黨立法院黨團今天控疫情指揮中心「3+4」入境防疫指引配套不足，讓旅外國人歸國受阻，進而影響年底大選的投票權。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬指出，國民黨三月記者會就把無法返國投票和不在籍投票綁在一起，旅外僑民無法返國投票放在不在籍投票，等於要把選票寄到國外的通訊投票，國際對台灣選舉公正性會有很大質疑，國民黨的政治目的是什麼？

黨團副幹事長黃世杰說，戶籍若遷出是依照戶籍法認定，沒有政治考量，行政機關是依法辦理，這兩年疫情期間，沒有限制公民返國，包括健保、勞退、國民年金和稅務上相關權益，也有行政上配套措施，只要返國時就可辦理調整。

黃世杰說，世界疫情沒有真正消退，變種病毒也有風險，要確保國人健康，牽涉到社會、經濟穩定性，若不考慮防疫旅館、防疫計程車等量能 ，貿然開放是民眾不樂見，投票困難的話政策會滾動調整，國民黨不要一心想到選舉和選票。