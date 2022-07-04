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吳淑珍確診後剩32公斤 扁心疼妻成「紙片人」

聯合報／ 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
前總統陳水扁以「只剩32公斤重的扁嫂」為題發文，提到妻子孱弱到抽血昏倒，不但量不到血壓，血氧濃度也顯示不出來。翻攝自臉書「陳水扁新勇哥物語」
前總統陳水扁以「只剩32公斤重的扁嫂」為題發文，提到妻子孱弱到抽血昏倒，不但量不到血壓，血氧濃度也顯示不出來。翻攝自臉書「陳水扁新勇哥物語」

前總統陳水扁和妻子吳淑珍5、6月間相繼確診，阿扁恢復得不錯，現年70歲、脊椎損傷的吳淑珍嚴重到住院，前陣子出院消瘦到剩32公斤，宛如紙片人。阿扁說，妻子身體孱弱一抽血就昏倒，讓他心疼不已。

陳水扁以「只剩32公斤重的扁嫂」為題發文，字裡行間滿是不捨。他說，吳淑珍日前因新冠肺炎確診住院，在高雄長庚醫院量體重只剩32公斤，回診需要抽血檢查，擔心妻子那麼瘦怎能承受抽太多的血？果不其然抽完血就昏倒了，不但量不到血壓，血氧濃度也顯示不出來。

「這已經是吳淑珍生活的日常！」阿扁說，吳淑珍從高雄長庚醫院出院後回到台南住家，雖有外籍看護協助照顧，但他不會完全假手他人，搭配外籍看護日夜一起守護妻子， 吳淑珍確診後元氣大傷，狀況有時好、有時壞，坐輪椅只能一下子就必須回到床上，除了全心全力照護，只能祈願上蒼保佑。

吳淑珍6月10日確診新冠肺炎，癱瘓多年抵抗力差，陳水扁一路悉心照顧妻子，頻發文擔心妻子健康。陳水扁發文曾寫，吳淑珍身體原本虛弱無力，確診後雪上加霜，「話都講不清楚要用比畫的，整個人好像風中殘燭即將熄滅」。原本採居家照護，在高雄市長陳其邁等人建議及安排下，吳淑珍住進高雄長庚醫院約一周，身體狀況才轉趨穩定。

陳水扁曾透露，吳淑珍服用抗病毒藥物後 ，吃藥副作用會拉肚子、造成食慾不佳，原本虛弱無力的身軀變得更單薄，連自推輪椅力氣都沒有，說話根本聽不清楚要用比畫的，整個人好像風中殘燭即將熄滅，找來醫護人員到家裡，幫吳淑珍施打安命活源注射液，再接上高蛋白的艾爾補定注射液。

「扁嫂不能先被自己打敗！」阿扁在照顧病榻的吳淑珍時，仔細記錄病程，不時發文深情喊話，也提到，有好體力才能對抗新冠病毒，否則病毒還沒消滅先被自己打敗。

吳淑珍 陳水扁

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