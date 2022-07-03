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黃珊珊擬以無黨籍選北市長 議員：恐是保留與民進黨合作空間

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊。記者曾吉松／攝影
台北市副市長黃珊珊。記者曾吉松／攝影

2022選戰倒數，台北市副市長黃珊珊被視為民眾黨籍的台北市長柯文哲的接班人，黃的參選黨籍也備受關注，今傳出黃珊珊將以無黨籍參選。對此，台北市議員王鴻薇表示，此舉看似無黨無派、超越藍綠，但黃珊珊更深層的考量，恐怕是未來可以和民進黨保留合作空間。

王鴻薇指出，民進黨這次在台北市的策略，就是刻意拉抬黃珊珊的聲勢，以此來瓜分國民黨台北巿長提名人蔣萬安的選票，沒想到在這陣子的操作之下，黃珊珊的民調已經竄升到第2名，民進黨的陳時中，在許多民調中反而是屈居第3。

王鴻薇說，未來若陳時中的選情始終拉不上來，以民進黨選舉策略的最高原則，就是不讓國民黨的蔣萬安能夠「光復台北」，最後民進黨選擇的，可能就是和黃珊珊合作。

王鴻薇認為，最後台北市長的棄保效應，可能並不會發生在「蔣萬安」和「黃珊珊」的身上，反而有可能是在「黃珊珊」和「陳時中」。

王鴻薇說，民進黨如果未來要和黃珊珊合作，黃珊珊當然就不能以民眾黨籍來參選，用無黨籍參選，這樣也讓民進黨未來可以在策略選擇上，是和黃珊珊合作。

王鴻薇表示，黃珊珊參選的算盤打得非常精巧，既承接了所有柯文哲的資源、柯文哲的光環，但未來仍保有和民進黨合作的無限空間。

台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照

2022大選 台北市長 黃珊珊 民眾黨 民進黨

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