影／電費漲北捷成本增3億元 柯文哲：26年沒有漲過票價

台北市長、民眾黨主席柯文哲今南下屏東，對於北捷車廂座位出現廣告挨批缺乏美感，是否受到電價調漲影響？柯文哲今說，台北捷運公司成立26年，從沒有漲過票價，電價調漲後，成本增加3億元，想辦法增加業外收入，票價盡量以不調為原則。

柯文哲說，「票價盡量不調為原則」，台北捷運公司一天有兩百萬運量，加一元都是很大問題，原則上等到電價真的調漲後，財務報表重新計算。

柯文哲說，台北捷運公司除了站體、車廂廣告、北捷相當辛苦，開捷運公司開到賣咖啡，增加業外收入補貼票價虧損，他看過最近報告，電費一漲，北捷電費增加3億，成本增加，想辦法增加業外收入，不然會有漲票價壓力，「內部還在討論，鼓勵他們撐的住，看能不能增加業外收入」，但也強調不能因為增加業外收入影響交通安全。