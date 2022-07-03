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訪美會莫健 江啟臣：我們都關心台美關係互助互惠深化

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席、立委江啟臣率國會參訪團赴美，與美國在台協會（AIT）理事主席莫健（James Moriarty）於美台商會聯合總會活動同台交流。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨前主席、立委江啟臣率國會參訪團赴美，與美國在台協會（AIT）理事主席莫健（James Moriarty）於美台商會聯合總會活動同台交流。圖／江啟臣辦公室提供

國民黨前主席、立委江啟臣率國會參訪團赴美，與美國在台協會（AIT）理事主席莫健（James Moriarty）於美台商會聯合總會活動同台交流。江啟臣說，他與莫健都關心台美關係的互助、互利、互惠與持續深化。

江啟臣表示，亞利桑那州於1912年建州，那年正巧也是中華民國的開國元年。110年後亞利桑那州是美國半導體重鎮，台灣則已是國際半導體產業的龍頭，如何藉由產業連結，達到雙方共贏、共享，互利互惠，是台美合作最大的期待。

江啟臣說，台商夥伴在海外打拚不易，台美經貿互動不斷升溫，北美洲台灣商會聯合總會是台美關係不可或缺的重要角色。這次受邀出席北美洲台灣商會聯合總會第34屆第三次理監事聯席會議開幕剪綵活動，現場有許多來自北美地區的台商朋友與美國當地官員與政要，莫健也出席這場活動。

江啟臣表示，上周在華府2022年「選擇美國投資高峰會（Select USA）」與「台美21世紀貿易倡議」談判工作同步進行。「選擇美國投資高峰會」目的是要媒合台美企業合作；而各產業領域需依循的規則，能享有的優惠待遇，則需視所謂「台美21世紀貿易倡議」是否能談出具體結果。

江啟臣說，台美經貿的未來不能只停留在對話，儘快談出具體成果才能讓台美關係更加實質具體的深化。

國民黨前主席、立委江啟臣率國會參訪團赴美，與美國在台協會（AIT）理事主席莫健（James Moriarty）於美台商會聯合總會活動同台交流。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨前主席、立委江啟臣率國會參訪團赴美，與美國在台協會（AIT）理事主席莫健（James Moriarty）於美台商會聯合總會活動同台交流。圖／江啟臣辦公室提供

江啟臣 美國在台協會 台商

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