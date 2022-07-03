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遭爆蘇、徐「共識」異動陳家欽 行政院否認

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
內政部長徐國勇（左）與行政院長蘇貞昌（右）。本報資料照片
內政部長徐國勇（左）與行政院長蘇貞昌（右）。本報資料照片

警政署前署長陳家欽日前突申請退休，周刊報導是因長官希望他可以轉任警大校長。行政院今天表示，陳家欽是為尊重接任的署長在未來一年內，就20位高階警官屆齡退休後的相關人事安排，因此申請提前退休，此部分其已對外多次說明。

鏡週刊報導指出，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇曾經懇談3.5小時，找出兩人關係生變的「共識」，所以，決定必須先異動陳家欽，至於何人接任，則交由蔡英文總統做最後決定。後在考量不可以壯大新北市長侯友宜勢力外顯下，蔡總統拍板黃明昭接新任警政署長。

針對相關報導指稱，蘇貞昌與徐國勇「曾經懇談3.5小時找出兩人關係生變的共識」、「決定必須先異動警政署長陳家欽」等，行政院發言人羅秉成表示，並未向行政院查證，且與事實不符，盼各界勿再以訛傳訛。

羅秉成指出，行政院已依相關人事程序核定警政署長黃明昭的派令，新任的黃明昭警政實務歷練豐富，從地方到中央都可以看到他的努力與貢獻，期許警政署在黃明昭的帶領下，繼續讓相關治安工作順利進行。

行政院 黃明昭 陳家欽

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