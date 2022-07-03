批徐國勇喬警界人事敗壞體制 藍黨團籲監院調查

警政署前署長陳家欽申請退休後，日前接受媒體專訪，點名內政部長徐國勇介入警察人事。徐國勇則回應「權力是我的，我有什麼好喬」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今抨擊，徐國勇把國家公器做人情交換，敗壞國家體制，陳家欽是監察院長陳菊推薦的人，被徐國勇欺負了，陳菊要不要出來立案調查？

國民黨立院黨團上午舉行記者會。立委費鴻泰指出，去年石木欽案爆發，行政院長蘇貞昌震怒，就把高雄市警察局長換成黃明昭，當時媒體和警界就傳言，黃明昭過水是要去當警政署長，沒過一年就驗證了。

費鴻泰批評，徐國勇說人事權力本來就是他的，「你是黑幫老大嗎？國家是你的嗎？」看到蘇貞昌、徐國勇在破壞人事制度時，人民還會相信警察是公正客觀的嗎？

國民黨立委林德福說，警察應該有完整升遷制度，才能凝聚基層向心力，執行公權力也可保持行政中立、捍衛人民安全，如今變成派系分贓、派系治國，內政部是天下第一大部，警政署人事是由署長主導，好壞對錯是署長要負責，蘇貞昌、徐國勇卻把手伸進警政單位，讓人無法接受。

曾銘宗表示，民進黨執政六年多來，用人看顏色，不講專業，人盡皆知，從府院黨、連獨立機關如監察院、中選會、ＮＣＣ都成為民進黨附屬機關，這兩天傳出徐國勇喬人事，他們一點都不意外；但徐國勇竟然將高階警官人事當人情交換，這些位子換了哪些人情，有無不當、不法？

曾銘宗抨擊，最誇張的是，徐國勇還稱權力本來就屬於內政部長，「我喬什麼？我的東西我還喬？這實在令人不可思議。」徐國勇把人事權當成他的「東西」，顯然已經喬習慣了，應該下台負責。

曾銘宗說，誰任命徐國勇當內政部長，讓他把國家公器做人情交換，敗壞國家體制、傷害警察制度；誰推薦陳家欽當警政署長，退休一天後就出來爆料，任內為何配合徐國勇做人情交換，陳家欽也有責任。黨團也要求監察院介入調查。