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PTT有人對烏俄戰爭抱持投降主義 綠委要求規範並實名制

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘要求教育部及台灣大學應針對PTT站方進行規範，並要求PTT站方落實實名制。本報資料照片
民進黨立委蔡易餘要求教育部及台灣大學應針對PTT站方進行規範，並要求PTT站方落實實名制。本報資料照片

民進黨立委蔡易餘向行政院提出質詢，表示「批踢踢實業坊」論壇（PTT）上對俄羅斯入侵烏克蘭的戰役，有人「投降、失敗主義的假訊息四處流竄」，「打擊、分化我國國內抗中的團結之心」，要求教育部台灣大學應針對PTT站方進行規範，並要求PTT站方落實實名制。

但教育部「委婉」回應表示，PTT管理團隊已盡力查驗各討論板的內容有無違法，若有違法，可採取如刪除文章、帳號及禁言等，必要時可由PTT管理團隊或國立台灣大學協助報案，並配合檢調作業提供相關使用者資訊。

蔡易餘向行政院提出質詢表示，在俄羅斯入侵烏克蘭的戰役中，我國PTT論壇上投降、失敗主義的假訊息四處流竄，甚至有人在八卦版等論壇上發許多關於「烏克蘭女性」相關的文章，不只引發爭議，更連帶打擊、分化我國國內抗中的團結之心，教育部及台灣大學應針對PTT站方進行規範及要求PTT站方落實實名制。

蔡易餘曾在前台灣基進立委陳柏惟罷免案進行期間，指他在PTT上發現一組特定IP用不同帳號攻擊陳柏惟，散播不實消息，並以中山大學翠亨宿舍IP當跳板，「事實上來自中國」。

針對規範PTT站方及落實實名制問題，教育部回應綠委訴求時表示，教育部責成國立台灣大學監督PTT，其運作應符合相關法規要求，如「中華民國刑法」、「兒童及少年福利與權益保障法」、「個人資料保護法」、「灣學術網路管理規範」及PTT各論壇板規等。而PTT管理團隊恪守上開各項規定，已盡力查驗各討論板的內容。

教育部說，PTT現行的使用者條款與相關規範及規章等資訊，已同步揭露於SYSOP討論板精華文章。其中使用者條款已明文闡述PTT使用者應「提供本人正確、最新以及完整的資料，並維持及更新個人資料，以確保資訊之正確、最新及完整性」。而PTT論壇現行所蒐集的資訊包含用戶帳號、電子郵件、真實姓名、服務單位及網際網路協定位址(IP Address)等項目。

教育部說，PTT雖依個資法要求的最小資訊蒐集原則作業，但仍具可辨識之實名制資訊，即真實姓名。如PTT使用者發布的訊息或言論觸犯本國法律或相關規章，PTT管理團隊將本於職責執行對應處置，如刪除文章、帳號及禁言等，並將視情節的輕重，必要時可由PTT管理團隊或國立台灣大學協助報案，並配合檢調作業提供相關使用者資訊。

PTT 教育部 台灣大學

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