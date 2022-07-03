國防部：戰時通傳會必須督導公民營電信24小時輪班工作

俄烏戰爭期間許多戰區民間網路都能維持通暢，因此能供烏軍遂行政治作戰，傳出許多有利烏軍的戰情影像與影片。我國防部表示，我國戰時通訊基礎設施的防護，仍由國家通訊傳播委員會（NCC）依全動法及通信動員準備計畫，督導公、民營電信管制射頻器材廠商、電信事業及專用電信網路設置者整備各項通信器材，各公、民營機關機構通信設施設置者須於戰時24小時輪班工作。

民進黨立委劉世芳向行政院提出書面質詢表示，依據最新《112-113年度全民防衛動員準備綱領》，「平時」的「通信動員準備計畫」，是由國家通訊傳播委員會（NCC）及公民營電信事業業者，加強通訊傳播領域國家關鍵基礎設施安全及抗災防護，與資安防護相關作為。

劉世芳進一步詢問，從近期俄羅斯烏克蘭交戰可知，戰略通訊設施及其重要。依據「國家基礎設施安全防護指導綱要」，八大關鍵基礎設施主領域中，通訊領域由NCC主管。而國防部另訂定「戰備各階段公民營通信設施支援軍事管制運用辦法」。是以，戰時之通訊基礎設施係由何單位及如何防護？而戰時，我國資電戰由何單位主管？如何協調各機關？軍、民如何完成聯合資電作戰？

國防部表示，關於戰時通訊基礎設施防護，通傳會依全動法及通信動員準備計畫，督導公、民營電信管制射頻器材廠商、電信事業及專用電信網路設置者整備各項通信器材，於戰時督導通傳事業加強關鍵基礎設施防護措施，如有異常應立即通報並聯繫地方軍警單位協助處置；同時也須督導通傳事業加強辦理斷訊事件的通報及搶修復原等應處作為，協助戰情指揮中心建立緊急應援通信；同時也須督導各公、民營機關機構通信設施設置者於重大災害、緊急危難或戰時，均應實施24小時輪班工作。

國防部說，另依「戰備各階段公民營通信設施支援軍事管制運用辦法」規定，戰備各階段以軍事通信為優先，在軍、公及民營通信設施遭受重大損失時，由國防部「通資聯合管制作業室」成立管制中心，統合管制運用及協調通信支援事宜，通傳會並將配合該部辦理通信動員準備的相關業務。

至於關於戰時資電戰部分，國防部說，戰時資電戰事務屬國防部權責，其中資通電軍指揮部主要任務為負責國軍電子、資訊及通信與網路的維護、管理及作戰，並受國防部通信電子資訊參謀次長室管轄。

國防部表示，若戰時資通電軍為遂行資電作戰，需要通傳網路業者協力作業，通傳會將依緊急命令或全動法相關規定，本於權責督導通傳業者全力配合相關調度指揮，以藉軍民聯合及公私協力統整資通電各項人、物力及資源，有效防制及因應資電戰的攻擊。