國民黨將參加海峽論壇 綠委批：替一國兩制背書

第14屆中國海峽論壇將於7月中於廈門舉辦，去年國民黨主席朱立倫以預錄視訊方式出席，國民黨大陸事務部主任林祖嘉今證實，國民黨今年也會以視訊方式參與。對此，民進黨立委賴瑞隆批評，國民黨的參與是替一國兩制背書，台灣人民不會接受。

賴瑞隆指出，這段時間以來，中國一直對台灣有武力威脅，最近甚至稱台灣海峽是中國內海，種種跡象對台灣非常不友善，國民黨應該對中國表達態度，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，且應該相互尊重，

賴瑞隆表示，如果國民黨沒有表達這樣的態度，又在習近平講出一國兩制台灣方案時，參與海峽論壇，是在替一國兩制背書，恐怕會讓國人擔憂，呼籲國民黨主席朱立倫及國民黨慎重思考，應該強烈表達台灣態度跟主流民意想法，不管以線上或實際參與海峽論壇的方式，「最後是替一個中國、一國兩制、台灣海峽是內海的說法背書的話，台灣人民不會接受」。