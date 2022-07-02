海峽論壇 林祖嘉證實：國民黨會參加
第14屆中國海峽論壇將於7月中於廈門舉辦，去年國民黨主席朱立倫以預錄視訊方式出席，國民黨大陸事務部主任林祖嘉今證實，國民黨也會參加今年的海峽論壇，不過人不會到場，也是以視訊方式參與，至於代表人是朱立倫或是國民黨副主席連勝文、夏立言，則還在討論中。
林祖嘉表示，國民黨主張要和對岸保持溝通，不能像現在政府一樣完全斷絕溝通，所以會參與海峽論壇，而因為疫情隔離等因素，這次也不會過去廈門，也是以視訊方式參與，代表人不是朱立倫，就是連勝文或夏立言，詳細情形都還在討論中。
對於海峽論壇時間靠近年底選舉，是否會擔心被批評國民黨「賣台」，林祖嘉則反駁表示，參與海峽論壇是保持兩岸溝通，維持交流，是為了台灣穩定發展，而且海峽論壇是民間性質，國民黨就是去「交朋友」，怎麼會是賣台。
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