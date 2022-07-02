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獨／王金平開晨報「柯志恩要盡快成立競選總部」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
王金平認為柯志恩要趕快發展選務組織，成立競選總部是第一步。記者徐白櫻／攝影
王金平認為柯志恩要趕快發展選務組織，成立競選總部是第一步。記者徐白櫻／攝影

國民黨中央、地方啟動高雄市長柯志恩輔選行動，曾扮演「韓流」推手的立法院前院長王金平今早邀集地方人士召開早餐會報擬定選戰策略。王金平表示，成立競選總部發展組織是第一步，每個議員都是小母雞，大母雞要跟小母雞好好團結合作是當務之急。

距離選舉不到5個月，國民黨主席朱立倫昨南下高雄，邀集基層舉辦柯志恩介紹會，地方士氣大振。今早王金平也邀集高雄市議會副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊及台灣螺絲公會理事長蔡圖晉等人在路竹老家開會商討輔選事宜。

王金平說，過去在立法院曾與柯志恩同事過，柯具備學者的優質形象，另在國際情勢及兩岸關係上具備高度，他認為柯的個性很「直心」（真誠、坦率、不虛偽），這些特質符合鄉親期待。

柯志恩出生屏東，過去與高雄淵源並不深。王金平說，柯要趕快成立競選總部，有組織才能安排地方拜會活動及議題處理等選舉事項，總之要跟小母雞們（議員）好好團結合作是第一要務，才能帶動地方支持。

韓國瑜我也沒幫什麼忙」王金平謙虛說，他現在沒有一官半職，國民黨從北到南的選務都要出力，何況韓國瑜與柯志恩特質不同，每次選舉局勢也不同，主要還靠候選人自己努力。

陸淑美說，王金平不只是高雄政壇的精神領袖，還是實質領袖，她認同小母雞們與母雞通力合作。蕭漢俊也說，柯志恩形象好，很好向選民推銷。

立法院前院長王金平（中）今早邀集高雄市農會理事長蕭漢俊（右）及台灣螺絲公會理事長蔡圖晉（左）等人開會商討輔選事宜。記者徐白櫻／攝影
立法院前院長王金平（中）今早邀集高雄市農會理事長蕭漢俊（右）及台灣螺絲公會理事長蔡圖晉（左）等人開會商討輔選事宜。記者徐白櫻／攝影

王金平 韓國瑜 高雄市長

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