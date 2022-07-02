乙未戰爭127周年悼先烈 遺族：希望英勇義民事蹟永流傳

1895乙未保台戰役127周年今於桃園平鎮1895乙未保台紀念公園舉行中樞紀念儀式，蔡英文總統、客家委員會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦及烈士遺族家屬均出席，現場也放置1萬4000朵紅玫瑰，象徵當初奮戰英靈。

今上午10時許準時舉行儀式，現場有詩歌及音樂悼念，全場更默哀1分鐘，蔡英文也獻花圈致意。

楊長鎮表示，乙未戰爭是台灣歷史上首場保台戰爭，從年初打到年尾，感謝浪漫台三線推動，127年後總算有處國家級的紀念場所，過去都在八卦山舉辦，今年首次在乙未公園舉辦，是本土文化代表之地，敬佩祖先的「硬頸」，希望往後每年都能在此舉辦隆重紀念活動。

蕭光明遺族家屬致詞指出，客家人尊崇義民精神，面對外來政權入侵，在絕對劣勢下仍義無反顧保家衛國，乙未保台戰役127周年紀念儀式，象徵政府重視這段歷史，希望英勇的義民事蹟能永流傳。