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乙未戰爭127周年今悼 蔡英文：感謝先烈承繼精神護台灣

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
蔡英文總統今出席1895乙未保台戰役127周年，感謝先烈貢獻。記者翁唯真／攝影
蔡英文總統今出席1895乙未保台戰役127周年，感謝先烈貢獻。記者翁唯真／攝影

1895乙未保台戰役127周年今於桃園平鎮1895乙未保台紀念公園舉行中樞紀念儀式，蔡英文總統、客家委員會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦及烈士遺族家屬均出席，現場也放置1萬4000朵紅玫瑰，象徵當初奮戰英靈，蔡英文也感謝先烈貢獻，並承繼精神團結守護台灣。

乙未戰爭為台灣史上戰鬥地域最廣、參與陣亡人數最多的戰役，1885年5月敵軍自澳底鹽寮登陸，客家各族群一起武裝抗爭保台，由北至南展現護衛人民決心。

安平鎮（今桃園平鎮）遭受強烈砲擊後失守，為緬懷127年前今日，今上午10時許準時舉行儀式，現場有詩歌及音樂悼念，全場更默哀1分鐘，現場相當肅穆，並放置1萬4000朵代向英靈致敬，蔡英文也贈藍地黃虎旗給安平鎮之役湯家後代池俊鑑先生領受。

蔡英文致詞指出，乙未保台戰是在這塊土地上最早戰爭，感謝在戰役中守護家園犧牲的先烈，他們是歷史上第一批為保衛台灣的人，是永遠緬懷的國殤，戰役中除了義勇軍在前線作戰，也有鄉親援助軍糧援助後勤資源，大家不分族群團結一致，只有一個目標，就是保衛心愛家園。

蔡英文說，這樣的精神不僅象徵客家人為了保家衛國勇敢反抗的硬頸精神，也是傳達護國家是每人責任，感謝中央地方合作在去年啟用1895乙未保台紀念公園，今天能向先人致敬，並透過公園除了傳承客家歷史文化，也提醒團結重要性。

蔡英文（右3）也贈藍地黃虎旗給安平鎮之役湯家後代池俊鑑（左4）先生領受。記者翁唯真／攝影
蔡英文（右3）也贈藍地黃虎旗給安平鎮之役湯家後代池俊鑑（左4）先生領受。記者翁唯真／攝影

蔡英文 桃園市長 戰爭

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