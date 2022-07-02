聽新聞
test
0:00 / 0:00
乙未戰爭127周年今悼 蔡英文：感謝先烈承繼精神護台灣
1895乙未保台戰役127周年今於桃園平鎮1895乙未保台紀念公園舉行中樞紀念儀式，蔡英文總統、客家委員會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦及烈士遺族家屬均出席，現場也放置1萬4000朵紅玫瑰，象徵當初奮戰英靈，蔡英文也感謝先烈貢獻，並承繼精神團結守護台灣。
乙未戰爭為台灣史上戰鬥地域最廣、參與陣亡人數最多的戰役，1885年5月敵軍自澳底鹽寮登陸，客家各族群一起武裝抗爭保台，由北至南展現護衛人民決心。
安平鎮（今桃園平鎮）遭受強烈砲擊後失守，為緬懷127年前今日，今上午10時許準時舉行儀式，現場有詩歌及音樂悼念，全場更默哀1分鐘，現場相當肅穆，並放置1萬4000朵代向英靈致敬，蔡英文也贈藍地黃虎旗給安平鎮之役湯家後代池俊鑑先生領受。
蔡英文致詞指出，乙未保台戰是在這塊土地上最早戰爭，感謝在戰役中守護家園犧牲的先烈，他們是歷史上第一批為保衛台灣的人，是永遠緬懷的國殤，戰役中除了義勇軍在前線作戰，也有鄉親援助軍糧援助後勤資源，大家不分族群團結一致，只有一個目標，就是保衛心愛家園。
蔡英文說，這樣的精神不僅象徵客家人為了保家衛國勇敢反抗的硬頸精神，也是傳達護國家是每人責任，感謝中央地方合作在去年啟用1895乙未保台紀念公園，今天能向先人致敬，並透過公園除了傳承客家歷史文化，也提醒團結重要性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言