為民喉舌！媒體人轉政壇 藍綠白都愛

媒體人闖政壇 「新聞點」搶目光

媒體人轉戰政壇，初期知名度可能比別人高，相較之下也較容易製造新聞亮點。自2005年日本大選打出「美女刺客」競選戰略後，台灣似乎跟上這股媒體人從政風潮。記者、主播本身具備口才、光環，這幾年在地方選舉中，議員名單裡不乏「主播牌、記者牌」。另外，也有部分媒體人，因為新聞採訪工作，逐漸對政治有感而決定踏入政壇，不少人先搭上政論節目風潮，在鏡頭前展現論述能力和理念之後，再進而參選。

資深媒體人康仁俊表示，以主播而言，知名度終究只在特定圈子內，若從政，並非有名氣講的話選民就會聽，最後還是會回到「政策議題是否符合民眾期待」，如果沒有內容，自然沒有聲量。銘傳大學廣電系副教授杜聖聰認為，媒體人從政其實是靠先天的優勢，極大化的「圈粉」，歷經「種草」最後成功讓選民「帶貨」；除了個人特質之外，選舉時，所屬政黨給不給力也很重要，而目前距離選舉還有一段時間， 一切仍有變數。



2022年的九合一大選，不少媒體人希望能在地方議會佔有一席之地，，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看看老將新秀參選名單中，近三個月誰在網路上最受熱議。



No.10 T台「馬世莉」柳采葳跑新聞經驗豐 初選找雙主播助陣

國民黨台北市中山大同區市議員參選人柳采葳，身兼國民黨發言人，自參選以來，話題就沒斷過。近期聲量高點，就在蘇貞昌稱查辦郭彥均臉書發文事件，當時柳采葳表示「明天就和青年軍去刑事局投案」。

柳采葳外型亮麗，與資深藝人馬世莉神似，更被封為「T台馬世莉」。在媒體工作經歷上，她曾形容自己是個「T台寶寶」，一路從工讀生、地方組、社會組，最後到政治組主跑國民黨，進而發光發熱，登上主播檯及政論節目主持人，與藍營關係深厚。初選民調前，還找來兩位新聞台前主播，現任台北市議員鍾沛君以及新北市議員參選人戴湘儀助陣，希望藉雙主播助攻衝高聲勢，最後柳采葳民調結果出爐輾壓對手。

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No.9 趙怡翔媒體引進門 從「小英男孩」變「湧言會男孩」

現年33歲的趙怡翔，21歲回台時，在自由時報報系「Taipei Times」擔任政治線記者，主跑民進黨中央。據了解，趙怡翔甫從國外返台時，就有心投入政治工作，想參選市議員，爾後進到小英教育基金會工作。2016年，蔡英文勝選感言致詞，意外捧紅擔任即時口譯的民進黨國際部副主任趙怡翔，「口譯哥」名字不脛而走，而趙怡翔後來也表示當時的即時口譯不是很完整，總統事後還走過來笑笑地要他更正。

相隔6年後，2022年趙怡翔總算有機會投入選戰，從「小英男孩」變成了「湧言會男孩」。

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No.8 主播轉戰選議員！陳乃瑜進媒體前曾任模特兒

台大新聞研究所畢業的陳乃瑜，英文能力不錯，初進媒體工作時，先在三立新聞國際組擔任編譯，後來轉戰中天新聞、壹電視等等，正式參選前在「三立新聞台」擔任專題組記者及主播。陳乃瑜與丈夫因爲同在新聞圈工作、認識，進而踏入婚姻；投入新聞工作前，外型亮麗的她還曾擔任過模特兒。

陳乃瑜這回代表民進黨，挑戰新北市大新店區，頂著「主播」光環，率先打開知名度，並在黨內初選一舉擊敗英系力推的黃琳，也替湧言會爭取出戰機會。

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No.7 何博文政論節目爆紅綠徵召 首戰「立委」吞敗 轉戰議員拿最高票

現任民進黨新北市黨部主委何博文，曾任職《民眾日報》、《新新聞》、《中國時報》政治記者，爾後在三立新聞台《大話新聞》擔任政治評論員，進而被民進黨徵召擔任刺客，挑戰時任國民黨立委吳育昇。當時吳育昇身陷桃色風波形象大傷，何博文一路窮追猛打，但最終挑戰失利。2014年投入新北板橋區市議員，一舉拿到35,304票，是選區最高票，2018年連任成功。近期聲量最高點則落在，要求新北市長侯友宜跟陳時中說謝謝，遭到反酸「中央不聽我的話」。

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No.6 不要叫我名嘴！黃敬平採訪路線廣 拚媒體曝光跨政壇

桃園市議員黃敬平除了議員身份之外，最讓外界熟知的，莫過於他的名嘴身分；前後至少待過三家平面媒體一家周刊，黃敬平採訪的線路之廣，體育、社會、生活、黨政等等，爾後擔任名嘴時，更可以從「外太空聊到內子宮」，曾被點名是新秀名嘴，不過黃敬平對自己的定位則是「專業的媒體人」，也說名嘴不能只是動動嘴而已。2015年被國民黨提名參選桃園市議員，黃敬平曾說過若不是常上談話節目，先成為名嘴讓自己有媒體光環，僅憑一己之力要在黨內拚出頭難度頗高。而這一回九合一大選，黃敬平一度突然在臉書宣布參選桃園市長，後來才澄清是開玩笑，卻也意外賺到網友討論與曝光度。

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No.5 為「愛」離開新聞圈 白喬茵轉身入政壇 初選支持度破表

國民黨左楠區市議員黨內初選，國民黨發言人白喬茵在新人加權之下，以123％支持率勝出，擊垮其他4位新人。白喬茵在三立新聞任職將近10年，中間一度赴英國求學，最後為「愛」遠嫁南部，轉調南部中心，因為颱風天採訪，整個人泡在水裡，之後才發現自己有了三個月身孕，為了能順利產子，決定離開新聞圈。

而白喬茵真的踏入政治圈，則是在韓國瑜任職高雄市長時，才開始出現從政念頭；之後擔任顏寬恒立委補選時發言人。歷經韓國瑜被罷免、顏寬恒補選失利，白喬茵這回選擇自己上戰場，在綠營大本營高雄，拚搏走出一條自己的路。

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NO.4 財經入行轉踏政治 楊寶楨攻擊性強履遭爭議

民眾黨台北市松信區參選人楊寶楨靠著主持廣播節目累積了不少聲量，但能走到這一步，過去楊寶楨從《今周刊》再到《非凡電視台》，媒體經驗加上外型佼好，讓她加入民眾黨就擔任發言人的位置；不過近三個月來楊寶楨的聲量高點，落在資深媒體人周玉蔻確診後，她大酸「有黨證，免隔離」，事後卻慘遭簡舒培與苗博雅炮轟見獵心喜、造謠生事，兩人均強調已居家隔離；連曾在微博上自稱「來自台灣地區的政大」，引起爭議。

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No.3 赴英留學後入北市府 學姐黃瀞瑩曾任職女綠委助理

民眾黨台北市士北區市議員參選人黃瀞瑩，知名度、曝光度相當高，外界對於學姐的綽號更是不陌生。黃瀞瑩初入媒體圈時是從網路媒體開始，後來決定赴英國留學，返台後先到了民進黨立委蘇巧慧辦公室當助理，因為過往的媒體人脈，進到了台北市政府媒體事務組，之後以「學姐」稱號爆紅，不斷被點名，要替民眾黨開疆闢土。

2020年轉任成台北市副市長黃珊珊幕僚，那時就被指稱是要為備戰2022，投入選戰後，打出的競選口號也搭上「學姐」風潮，就叫台北有「姐」。

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No.2 等一個機會!王鴻薇連任4屆議員 選立委差一步

台北市議員王鴻薇，在聯合報體系中，負責的是財經，先以新黨身分投入議員選舉，2006年當選第10屆議員，2012年由黃轉藍，至今已經連任四屆議員。但事實上2011年王鴻薇就已經想轉戰立委選舉，卻被羅淑蕾、蔣萬安、費鴻泰搶灘成功，未來就看2024年是否有機會披上藍袍前進中央。

過去因為大巨蛋議題上節目，曾與資深媒體人周玉蔻槓上，遭到周玉蔻嗆「我在做採訪主任時，妳還在做小記者！」，王鴻薇也怒回「媒體人沒有專業、道德淪喪淪為特地人士的打手」，兩位媒體人開戰，場面一度無法收拾。至今也因為不斷對中央提出批評，被網友稱是全國不分區議員。

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image source: 王鴻薇

No.1 土樹三鶯初選民調奪冠! 卓冠廷恩恩案再獲高聲量

新北市議員參選人卓冠廷，最近因為新北市「恩恩事件」爆出案外案，新北市消防員向檢方自首，將消防局與醫院間錄音檔洩密給高中同學、民進黨新北市議員參選人卓冠廷，並澄清沒有給媒體，但一連串的風波，連帶讓卓冠廷討論聲量衝高，光是事發當日6月20日，就獲得超過12,000筆網路聲量。

外界對於卓冠廷，最有印象的莫過於「直轄市最年輕的新聞局長」，曾在自由時報擔任社會線記者，進而決定踏入政壇，2021年遠赴美國柏克萊攻讀碩士學位，當時就被點名是要布局2022。投入土樹三鶯選戰以來，除了頻上政論節目，也不斷在「恩恩」事件曝光。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年04月01日至2022年06月29日。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『媒體人轉戰市議員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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