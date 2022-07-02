【專家之眼】從海峽論壇 看綠營的準備與無準備

中共國台辦近日宣布，第14屆海峽論壇7月中旬將在廈門舉辦。讓人遺憾的是，就在烏克蘭人正用血淚演示戰爭如何出人意料之際，綠營對論壇反應卻還是一如既往。更深刻的說，綠營只在為累積選舉相罵本做準備，卻反映出對兩岸和戰的無準備。

按理說，政府理應準備和戰兩手策略，以靈活運用形成優勢。且看美國認為長期下來，會輸掉與中共的競爭，即便如此，攻勢現實主義下仍保持與中共高層接觸，去年底拜習會後，最近又在醞釀新的頂層會面；至於相對弱勢的中共，表面四處放狠話，更是壓制升高對抗的衝動。然而，唯獨蔡政府，很少讓人看到，它對兩岸和戰兩手準備的靈活身段。

兩岸關係緊張，眾所皆知。外國媒體與官員，多稱台灣是世界上最危險的地方。面對中共舉辦海峽論壇，說主角是民間人士，為兩岸規模最大的民間交流盛會，綠營反應例見陸委會，它照舊提醒台人留意陸方統戰分化操作，強調不樂見地方政府與會，也呼籲民眾團體勿輕易參加；甚有綠委指出，若有政黨及人士參加本屆海峽論壇跟中國唱和，就可以看清哪些政黨言行不一，表面說不親中，私底下在配合中國統戰。

綠營此舉，簡單來說，是在目前兩岸官方關係冰封前提下，希望台人團結在它的旗幟之內，最好都不要跟大陸往來。如此中共為了挽救情勢，就會形成在野時蔡主席說過的話：如果打好(選戰)，連中國都會朝民進黨方向來調整。

在此戰略下，陸委會的調子無甚新意。我們除懷疑此戰略的合理性外，也仍要不厭其煩的指出：過去前往對岸的綠營要角絡繹不絕，即便僅看出席論壇者，亦包括民進黨前主席、現為國安系統外圍智庫領導的許信良、陸委會副主委邱垂正、執政黨前中國事務部主任、臺灣民主基金會副執行長顏建發等人，沒人給這些當權者戴紅帽子，政府卻說現在出席者會被統戰，這是雙標。

就算綠營不願維持兩岸民間交流，也該想到，僅僅在6月，台輸往大陸部分農漁產品遭到暫停輸入處分，蔡政府除了補助與聲稱要告到WTO之外，拿不出辦法。既然如此，讓民間人士在交流過程中，探索解決方案，例如檢驗機制複委託可能性，這不是壞事。蔡政府無法解決問題，也不讓其他力量來做，未免說不過去。

而綠營無心維持和平交流，那對戰爭準備做的如何？我國防預算迭創新高，可以拿來說嘴，但更重要的是：誰來操作武器？明明前陣子因烏俄戰爭，讓輿論出現支持延長兵役的聲音，國防部也趁勢推出相關規劃，但蔡政府為討好年輕人，現在又已銷聲匿跡。

綠營為了選票，不敢延長兵役。又放話未來要看哪些政黨言行不一，表面說不親中，卻去參加論壇跟中國唱和。但參加論壇可不可以是為愛台而去？為綠營擋不住還迭創新高的兩岸貿易，解決所累積的問題而去？透過論壇讓因疫情阻隔多年的兩岸：可以多一些相互理解，增高雙方互信程度，尤其不要讓國民黨壟斷了兩岸的詮釋權。這是在野時蔡主席的主張，總不會到執政後，綠營想要壟斷兩岸的詮釋權吧。