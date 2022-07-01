香港主權移交25周年 民進黨：一國兩制徹底崩壞

民進黨今天表示，香港主權移交中華人民共和國25周年，中共當局以威權統治心態對香港進行「全面管制」，完全無視香港人民追求民主自由與人權法治的呼聲，不僅證明「一國兩制」徹底崩壞，也顯示中共當局的治港思維與普世價值完全沒有交集。

民進黨指出，中共當局向國際及香港人民許諾香港「一國兩制，五十年不變」，今年是第25年，但香港民主自由不僅未受保障，中共當局更不避諱地以「港版國安法」禁錮香港基本人權與各種自由，中共及港府的作法已受到世界民主國家的輿論撻伐，也為香港人民帶來沉重的傷痛。

民進黨表示，中共當局對於香港「一國兩制」的詮釋，只強調中華人民共和國擁有對香港全面統治權，卻完全漠視「中英聯合聲明」對香港生活方式維持不變和民主自由權利的承諾。

民進黨指出，中共當局強調的「愛國者治港」言論與作為，更凸顯了中共當局鐵了心以專制威權的方式來保證，香港特首必須是中共的「指定接班人」，這使得香港的民主參與和政治自由的空間遭受徹底摧毀。這些內容都在在證明，香港的「一國兩制」毫無民主自由等普世價值存在的空間。

民進黨呼籲，中共當局應立即停止對香港的人權、自由與民主法治的戕害。台灣會持續與香港站在一起，擁護香港人民追求民主自由以及人權法治的相關努力；也會與全球民主國家站在同一陣營，堅持普世人權價值，共同守護印太區域之安全、和平與穩定。