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藍北市議員憂衝擊選舉 喊話朱立倫勿參加海峽論壇

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
國民黨台北市議員希望黨主席朱立倫和國民黨前立委洪秀柱不要參加海峽論壇；圖為過去的海峽論壇。記者賴錦宏／攝影
國民黨台北市議員希望黨主席朱立倫和國民黨前立委洪秀柱不要參加海峽論壇；圖為過去的海峽論壇。記者賴錦宏／攝影

第14屆中國海峽論壇將在7月中登場，今年碰上年底選舉，不少藍營民代喊話黨主席朱立倫國民黨前立委洪秀柱不要參與。有國民黨台北市議員也希望兩人不要參加，希望減少不可控制的因素，避免被對手刻意操作，且現在兩岸間的問題國民黨身為在野黨，能使力的地方不多，沒有必要為了參加而參加。

有國民黨北市議員說，當然希望朱、洪兩人不要去，海峽論壇的時間這麼接近年底選舉，兩岸關係有很急迫一定要解決的問題嗎？就算有，國民黨現在是在野黨，能使力的地方很有限，在目前兩岸關係如此敏感的氛圍下，大拜拜式的論壇能避免就不要參加。

這位議員說，現在的政治氛圍不利於國民黨，國民黨支持度也不好，沒有必要為了參加而參加，國民黨身為最大在野黨，也希望兩岸和平理性溝通，目前把自己的立場講好就好，選舉將近，建議海峽論壇能不去就不要去。

另一位國民黨北市議員說，希望朱、洪兩人不要去，這想法並不是認同民進黨的邏輯，也不是害怕民進黨，而是要減少不可控制的因素，避免對手刻意操作。

這名議員說，硬實力才是真的，這比見個面重要跟實在太多了，只有選上了才有機會實踐自己的理念，現在急於一時的結果可能反而讓兩岸更加紛擾，沒辦法達到本來的目的跟初衷。

國民黨 海峽論壇 朱立倫 洪秀柱

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