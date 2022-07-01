藍北市議員憂衝擊選舉 喊話朱立倫勿參加海峽論壇

第14屆中國海峽論壇將在7月中登場，今年碰上年底選舉，不少藍營民代喊話黨主席朱立倫和國民黨前立委洪秀柱不要參與。有國民黨台北市議員也希望兩人不要參加，希望減少不可控制的因素，避免被對手刻意操作，且現在兩岸間的問題國民黨身為在野黨，能使力的地方不多，沒有必要為了參加而參加。

有國民黨北市議員說，當然希望朱、洪兩人不要去，海峽論壇的時間這麼接近年底選舉，兩岸關係有很急迫一定要解決的問題嗎？就算有，國民黨現在是在野黨，能使力的地方很有限，在目前兩岸關係如此敏感的氛圍下，大拜拜式的論壇能避免就不要參加。

這位議員說，現在的政治氛圍不利於國民黨，國民黨支持度也不好，沒有必要為了參加而參加，國民黨身為最大在野黨，也希望兩岸和平理性溝通，目前把自己的立場講好就好，選舉將近，建議海峽論壇能不去就不要去。

另一位國民黨北市議員說，希望朱、洪兩人不要去，這想法並不是認同民進黨的邏輯，也不是害怕民進黨，而是要減少不可控制的因素，避免對手刻意操作。

這名議員說，硬實力才是真的，這比見個面重要跟實在太多了，只有選上了才有機會實踐自己的理念，現在急於一時的結果可能反而讓兩岸更加紛擾，沒辦法達到本來的目的跟初衷。