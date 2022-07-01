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全國逾12%現任議員曾遭判刑或涉案 比例最高是這縣市
時代力量今舉行記者會公布，全國曾因犯罪被判刑定讞，或是正在法院審理中的現任議員佔全國議員比例逾12%，並以高雄現任議員高達25%涉案最多，各黨比例中，以國民黨籍51人高居第一，無黨籍27人與民進黨籍25人緊追在後。時力並呼籲選民，在今年地方公職人員選舉，用手中的選票淘汰黑金民代。
時代力量黨主席、立委陳椒華以民報在今年六月底所做的國政調查結果指出，高達6成的民眾認為黑金介入選舉的情形非常嚴重，也不滿意目前政府對於掃除黑金的作為，並且有將近8成的民眾認為政黨不應該提名曾遭起訴或是判刑的人參選公職，「藍綠兩大黨根本沒有聽見民眾反黑金政治的心聲」。
陳椒華委員再進一步分析，六都現任涉案議員以高雄、新北及桃園比例高居前三名，分別佔全體市議員人數25%、17%及15%。其中，高雄市的現任涉案議員佔全市議員人數比例及涉案議員將競選連任的比例雙雙居於六都榜首。另在非六都縣市，現任涉案議員佔該縣市總體議員人數比例前五名為雲林、苗栗、彰化、屏東及嘉義市，其中雲林縣有24.4%的現任議員有涉案紀錄。
陳椒華強調，這次統計只計算議員本人涉案情形，並不包含由議員樁腳進行賄選或是其他犯罪情事的人數，因此絕對存在更多涉案黑數，黑金政治早已遍布全國。呼籲不管是藍綠兩大黨或是其他政黨，在提名任何公職時，都應該秉持著應有的政治道德標準，別再對黑金政治視若無睹，也不應提名有涉案記錄的人參選，這樣才符合民眾對反黑金的期待。
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