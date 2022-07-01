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重複感染定義公布 發病1~3個月內「符合2條件」就算

增221中重症、121死亡 18歲少女未打疫苗 肺炎併呼吸衰竭亡

直播／今本土+35699 、境外+101 死亡個案增121人

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本土+3萬5699、境外+101 台中、新北5千多例位居一二

聯合報／ 記者許政榆沈能元陳雨鑫／台北即時報導
醫療應變組副組長羅一鈞（左）、發言人莊人祥（右）。記者許政榆／攝影
醫療應變組副組長羅一鈞（左）、發言人莊人祥（右）。記者許政榆／攝影

中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增3萬5699例本土確診個案，境外移入新增101例，死亡個案121例，中重症增加221例。指揮中心發言人莊人祥表示，今日確診個案相較昨天下8.1%。

指揮中心表示，今日新增之35,699例本土病例，為16,548例男性、19,133例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市(5,155例)、新北市(5,070例)、高雄市(4,453例)、桃園市(3,399例)、台南市(3,104例)、台北市(2,823例)、彰化縣(2,420例)、屏東縣(1,420例)、雲林縣(986例)、新竹縣(896例)、苗栗縣(865例)、南投縣(732例)、新竹市(718例)、嘉義縣(709例)、宜蘭縣(642例)、花蓮縣(593例)、嘉義市(492例)、台東縣(448例)、基隆市(426例)、澎湖縣(200例)、金門縣(118例)、連江縣(30例)。

指揮中心指出，今日新增121例本土病例死亡個案，為63例男性、58例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、83例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至6月28日，死亡日期介於5月11日至6月28日。

指揮中心說，今日新增101例境外移入個案中，為58例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(7例)、越南(6例)、新加坡(4例)、法國及加拿大(各3例)、泰國及香港(各2例)、義大利、日本及西班牙(各1例)移入，另71例感染國家調查中。入境日介於今年5月16日至6月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,472,145例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,665,895例排除)，其中3,803,049例確診，分別為14,721例境外移入、3,788,274例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6,772例COVID-19死亡病例，其中6,757例本土，個案居住縣市分布為新北市1,690例、台北市889例、台中市621例、高雄市576例、桃園市553例、台南市423例、彰化縣337例、屏東縣269例、雲林縣175例、基隆市171例、南投縣169例、宜蘭縣146例、苗栗縣131例、嘉義縣120例、花蓮縣110例、新竹縣106例、嘉義市102例、台東縣89例、新竹市62例、金門縣10例、澎湖縣8例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增3萬5699例本土確診個案，境外移入新增101例，死亡個案121例，中重症增加221例。指揮中心發言人莊人祥表示，今日確診個案相較昨天下8.1%。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增3萬5699例本土確診個案，境外移入新增101例，死亡個案121例，中重症增加221例。指揮中心發言人莊人祥表示，今日確診個案相較昨天下8.1%。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增3萬5699例本土確診個案，境外移入新增101例，死亡個案121例，中重症增加221例。指揮中心發言人莊人祥表示，今日確診個案相較昨天下8.1%。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增3萬5699例本土確診個案，境外移入新增101例，死亡個案121例，中重症增加221例。指揮中心發言人莊人祥表示，今日確診個案相較昨天下8.1%。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增3萬5699例本土確診個案，境外移入新增101例，死亡個案121例，中重症增加221例。指揮中心發言人莊人祥表示，今日確診個案相較昨天下8.1%。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增3萬5699例本土確診個案，境外移入新增101例，死亡個案121例，中重症增加221例。指揮中心發言人莊人祥表示，今日確診個案相較昨天下8.1%。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增3萬5699例本土確診個案，境外移入新增101例，死亡個案121例，中重症增加221例。指揮中心發言人莊人祥表示，今日確診個案相較昨天下8.1%。記者許政榆／攝影
中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增3萬5699例本土確診個案，境外移入新增101例，死亡個案121例，中重症增加221例。指揮中心發言人莊人祥表示，今日確診個案相較昨天下8.1%。記者許政榆／攝影

新竹 嘉義

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