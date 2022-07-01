外傳將擔任蔡其昌發言人？ 陳柏惟：等回國再說

台灣基進前立委陳柏惟昨透過臉書宣布退黨，並表示「下次回來，我會更勇敢」。外傳陳柏惟將擔任民進黨立院副院長、台中市長參選人蔡其昌競選團隊發言人？陳柏惟的幕僚代為發言表示，陳柏惟7月會去美國演講一個月，後續動向？等回國再說。

陳柏惟昨天透過臉書宣布，即日起退出台灣基進，他表示，那美好的一仗已經打過，謝謝台灣基進。台灣基進祕書長、兼中彰投黨部主委王興煥說，陳有告知，尊重與祝福，「我們都是台灣隊的一員」。

蔡其昌今證實，他獲民進黨徵召參選台中市長，就邀請陳柏惟進入競選團隊。至於擔任什麼職務，目前還沒有詳細討論。陳柏惟的空戰能力強，又擔任過立委，有一定的操盤能力，「海空皆宜」。

至於陳柏惟最新動向？陳柏惟的幕僚表示，陳柏惟因受邀，計畫7月去美國演講一個月。

陳柏惟表示，他去美國演講一個月，分享他拚戰經驗，平常的日子認真復健，精進自己的球技，將來或許賣賣體育用品、或許去考主播評論員，我不知道未來能不能重回球場，但我會作為一個球迷，繼續支持「心向台灣、民主優先」的球隊。