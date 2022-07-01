陳柏惟退黨導火線? 基進主席：民進黨很多人跟他討人情

台灣基進今舉辦全國縣市議員提名記者會，但就在昨天，前立委陳柏惟宣布退黨，引發各界議論，外傳陳柏惟先前與非基進的議員參選人合掛看板為關鍵導火線。台灣基進主席陳奕齊今受訪時表示，諸多外界傳言都是流言蜚語，不過他也透露，民進黨初選時，很多人跟陳柏惟討人情，造成陳陷入民進黨派系裡，即便基進有發文給民進黨，希望能夠約束，但也只能道德約束。

對於今天「小雞」參選人亮相，「母雞」陳柏惟卻已跟基進分手？陳奕齊表示，選舉中母雞跟小雞關係，主要是指城市首長，「柏惟不是所謂母雞，是夥伴成員」，基進作為小黨在台灣生存，不能用民進黨母雞帶小雞的邏輯看待，就是平凡的素人參政，大家攜手一起前進。

至於是否認為陳柏惟故意選擇該時間點宣布退黨？陳奕齊說，「不是故意」，他並解釋，陳柏惟2018年在高雄戰韓國瑜，2020年到台中對抗顏家，選後基進又從事罷韓，緊接著迎來報復性罷免，「過程中可發現國民黨、中共、家族地方惡勢力不斷打擊柏惟跟基進，柏惟倒下了，基進也受傷了」，陳柏惟一路承受許多壓力，「很早就跟我說累了」。

未來是否會邀請陳柏惟合體或合掛看板？陳奕齊說，都不是問題，但掛看板不是基進主要參選方式，因為資源不多，採集體募款、集體花費，一個人的預算150萬元，所以看板不是主要武器。他並提到，陳柏惟承受了很多人情，民進黨初選時，「很多人跟他討人情，造成他陷入民進黨派系裡面」，即便基進黨部發文給民進黨希望能夠約束，但也只能道德約束。

陳奕齊表示，每個夥伴離開都感到惋惜，幾天前跟陳柏惟還有陳柏惟前執行長李雨蓁一起聊天時，「眼淚都掉了下來」。至於外傳陳柏惟因遭冷凍而不滿退黨的傳言，陳奕齊則強調，「這是誤傳，流言蜚語」，陳柏惟原本是台中黨部主委，後來從宣傳車跌落受傷後，休息一陣子，所以由秘書長代理黨職，「不會有冷凍的狀況，他是決策會議小組成員」。