內海說惹議 朱立倫反問蔡英文：臨海有無包括台灣海峽

國民黨提名柯志恩參選高雄市長，黨主席朱立倫今天到高雄展開滿滿輔選行程。針對近日沸騰的台灣海峽內海說，朱立倫表示，國民黨絕不接受中共的內海說，也請蔡英文出來講，中華民國的臨海有沒有包括台灣海峽。

朱立倫被現場媒體問及兩岸問題，首先，彰化縣前縣長卓伯源登報廣告，呼籲國民黨承認九二共識就是和平共識。朱立倫表示，兩岸交流一切依照黨綱規定來進行。此外有關即將登場的海峽論壇，朱立倫回應，他在美國講得很清楚，國民黨立場是親美愛台，但也要有國防保台，也希望兩岸和平護台，要和平必須有交流對話，不像民進黨交惡對抗，民間交流對話會持續做。

中國大陸外交部日前稱台灣海峽是「中國內海」，國民黨曾發聲明強調不接受。朱立倫表示，國民黨前天一早已發強烈明確的四點聲明，不過他也要請問民進黨蔡英文回答一下，中華民國的臨海有沒有包括台灣海峽，為何民進黨不大聲出來講，中華民國的臨海就是包括台灣海峽呢？蔡英文要不要來回答。

朱立倫說，國民黨的立場都講得非常清楚，今天對於臨海說，中華民國臨海包括台灣海峽，「中共的內海說我們絕不接受」，國際的海域或者是公共的海域，歡迎所有國際的航行，也相信國際航行對整個區域和平有幫助，至於名詞或法律討論請法學專家去討論。

今天也是香港回歸25周年的日子。朱立倫說，中華民國是堅定民主、自由、人權，國民黨創建中華民國，永遠捍衛民主自由與人權，所以支持香港的民主人權與自由，立場決不改變，也希望香港愈來愈民主、自由、繁榮。