陳柏惟退黨下一步？名嘴曝：他很搶手，不用擔心他的未來

前立委陳柏惟宣布退出台灣基進黨，台灣基進黨也發布聲明表示，尊重陳柏惟的意志，感謝他這段時間為基進的付出與貢獻。名嘴黃揚明表示，陳柏惟在本土陣營的光環，早已超越台灣基進，「不用擔心陳柏惟的未來，他在政壇可搶手了」。

黃揚明在臉書發文，針對陳柏惟退黨一事發表看法，他認為陳柏惟是近年本土陣營中罕見口才便給、論述能力親民的政治明星，這與他過去的黑歷史、是否被罷免無關，因此他即使被罷免，「仍是本土陣營政論節目的常客，也仍有非常多的粉絲支持他。退黨的問題一直都不是出在陳柏惟身上」。

黃揚明指出，陳柏惟成為基進黨創黨以來首位公職，「他的明星光環早已超越了基進全黨，但是該黨卻不願意讓陳柏惟主導這個政黨，甚至連陳柏惟團隊成員想要參選，基進黨都不願意提供公平的提名機會，一次又一次的事件讓陳柏惟的退黨從想法化為行動」。

黃揚明表示陳柏惟在本土陣營的光環，早已超越台灣基進，被罷免後這半年多來與民進黨的互動，更早已超越了他與基進黨的互信。他認為陳柏惟很快就會再次以本土陣營的角色在台中政壇嶄露頭角，「年底議員選戰，包括台中、高雄的陳家軍表現，將是陳柏惟未來參戰的參考指標」。

黃揚明也分析，「基進黨的空殼中只剩下本土意識形態的魂魄而已」，10年了黨主席都還是同一人，一人把持單一政黨太久，該政黨不會長遠，尤其這人的魅力、領導力都遠不如黨內其他優秀人才。他最後指出，接下來要觀察的是年底選後「會不會有更大規模的出走潮」。