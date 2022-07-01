租屋補助挨批大撒幣 蘇貞昌：國民黨做不到不用酸葡萄

行政院300億租金補貼今正式上路，國民黨批評，這是為了「選舉大撒幣」。行政院長蘇貞昌今天回應，過去國民黨執政照顧不當，現在不用酸葡萄。

蘇貞昌今天出席「111年稅務節慶祝暨表揚大會」前受訪表示，全國人民齊心防疫，面對疫情肆虐、拚出經濟成績，而經濟成果也要讓全民共享，包括加薪減稅增福利，有鑒於租屋族辛苦付租金，政府在財力所及下，以大魄力、大計劃讓租屋族，從12萬戶提升至50萬戶。

蘇貞昌表示，民眾只要在北市月薪五萬六以下，都可以得到租金補助，政府有效率、溫暖且有魄力這樣做，同時也讓房東減稅獲得照顧，更進一步在學校中小學班班有冷氣，育兒津貼每個孩子也能領到五千，都是政府照顧弱勢，都必須財政支援、非常強的執行力，而過去國民黨執政照顧不到，現在不用酸葡萄。