不願恩恩不明白的走 父要求國賠金額深夜出爐

今年4月新北市中和兩歲男童恩恩確診後身亡，父母傍晚報案卻延遲到晚間7時許才送醫，恩恩爸5月底開始向新北市府要求拿出真相，提供錄音檔等相關通聯證據，但新北市府以涉及其他報案人個資等各式理由拒不提供，直到媒體曝光錄音檔才真相大白。恩恩爸今深夜發文，提出國賠索賠1元，並引述聖經表示：神與我們全家同在。

今年4月中和兩歲男童恩恩確診後昏迷，其父母傍晚報案卻延至晚間7時許119才派車送醫最終不治身亡，恩恩爸事隔1個多月開始要求新北市府提出119報案及單位橫向聯繫通聯紀錄等相關資訊，新北市府一開始表明將全力配合，但事後以各式理由拒絕恩恩爸要求，直到媒體曝光錄音檔，恩恩爸才獲得索求資訊。

恩恩爸近一個月不斷曝光，引發網友質疑其背後目的，認為恩恩爸將循以往模式參選立委或尋求個人利益。但今晚恩恩爸深夜再度發文表示，將提出國賠並要求賠償1元，「想法很簡單，就是要得到真相。」並引述聖經表示「任憑他們言定，終不成立」，間接回應外界質疑恩恩爸近一個月不斷將矛頭指向新北市府的意圖，但對於外界質疑參選立委的目的，則未清楚回應。

恩恩爸臉書全文：

晚安! 謝謝大家持續的關心恩恩!

從5/29深夜臉書PO文到現在已經一個月了。這段苦苦追求的真相、在歷經新北市政府的百般刁難之後，我還是無法拿到最關鍵的拼圖_橫向通聯錄音(相關紀錄)。對此，我感覺到非常的失望，也無法理解新北市政府這個大官府，為何手握這麼大的公權力，卻不願意面對問題，解決問題，並且成天用不著邊際的空話，一而再，再而三地躲避問題。

身為當事人的新北市政府一直不願意拿出關鍵的證據，也不願意行政調查，在議會提出專案報告!我自始至終沒有想要為難誰，我只是希望政府誠實公開的面對這個錯誤跟不幸，負起該負的責任，但既然新北市政府不願意公開、透明的檢討自己的錯誤，我只好採取法律行動，讓司法幫助我找到真相，也讓政府承認錯誤。

我決定向政府提出國賠的請求，訴求的金額 : 新台幣「1元整」。

想法很簡單，就是要得到真相。國賠的目的是要透過司法手段，得到真相。錢不是重點，再多的錢也喚不回恩恩的生命。另外，再次強調，採取司法行動並不是針對辛苦執勤的基層公務人員，而是希望「政府」承認錯誤，「官員」要負起責任。

我不願意恩恩就這樣不明不白地走了，好像只是因為疫情才離開的。

我不停的問自己，恩恩等了81分鐘的救護車，這麼不合理的事情，發生在2022年的新北市，實在是讓人難以置信，也破壞市民對於新北市緊急救護系統的信賴。

也唯有得到真相，我才能盡身為恩恩爸鼻最後的義務，並讓我們全家人的心得到平靜。

同時也盼望在得到真相之後，相關政府單位才能夠深切的檢討改善，並確保未來不會再有這樣的悲劇發生，因為摯親摯愛的生命消逝，太痛了!

任憑你們同謀，終歸無有；任憑你們言定，終不成立；因為神與我們同在。

(以賽亞書 8:10)

是的

神說：任憑他們同謀，終歸無有；任憑他們言定，終不成立；因為 神與我們全家同在！

有人靠車，有人靠馬，但我們要提到耶和華我們神的名。(詩篇20:7)

以馬內利的上帝必與我們全家同在