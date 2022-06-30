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賴清德：和陳建仁是好朋友 未來可以合作

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德。記者葉信菉／攝影
副總統賴清德。記者葉信菉／攝影

前副總統陳建仁加入民進黨後頻繁接受專訪，外界猜測是否備戰2024，而日前陳建仁受訪時多次主動提到與副總統賴清德的互動，也令外界好奇兩人關係。賴清德今天參加扶輪社活動時回應媒體，他和陳建仁本來就是好朋友，未來在許多面向上也可以合作，不管是在國際或國內，繼續為台灣打拚。

陳建仁昨天接受自由時報專訪，被問到是否參與2024總統大選，他說，「完全沒有這樣的規畫」。陳建仁指出，2024民進黨一定會推出最佳人選，人選推出來以後，一定全力支持。

陳建仁入黨後除了頻繁接受專訪，也將出版新書。他的新書「因果螺旋：跨越時空的探索與思辨」將於明天正式出版，闡明他創建、研究30年的「因果螺旋模式」對病因探索、疫情防控、釐清日常因果的重要性。

陳建仁日前接受三立主持人鄭弘儀專訪時，被問到賴若選總統，會支持嗎？陳建仁沒有正面回應，他僅說，一定會支持民進黨選出來的每一個人，地方選舉到了，民進黨提名的人，他一定完全支持。

對於未來是否參選總統？陳建仁指出，如果要出來當公僕、服務社會，自覺是天主召叫的使命，若台灣有需要他出來替大家服務，「我就來做」；但他是學者，終身的最愛仍是學術研究。

陳建仁 民進黨 賴清德

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