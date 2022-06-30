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慶祝會計師節 蔡英文：協助台灣產業打入綠色供應鏈

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天出席「第65屆會計師節慶祝大會」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天出席「第65屆會計師節慶祝大會」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天出席「第65屆會計師節慶祝大會」，她表示，減碳已經是國際共識，大家一定要集結各方的能量，一起協助台灣產業，打入綠色供應鏈。她也請所有會計師朋友，提供上市櫃公司更多永續轉型的服務，一起提升整體競爭力，健全台灣商業及投資環境，吸引更多投資，為台灣創造更多成長動能。

蔡總統致詞時表示，今天是會計師節，很高興與會計師朋友一起參加慶祝大會。這幾年來，台灣在疫情挑戰之下，整體經濟成長還是穩定的往上走。去年經濟成長率突破6%；今年的出口表現更是強勁，已經連續23個月正成長。經濟與企業表現良好，會計師朋友提供的專業服務，扮演著非常重要的角色，「大家都辛苦了」。

蔡總統認為，隨著商業模式日新月異，除了財務報告的審計及稅務諮詢，企業從營運管理、資金籌措到全球化布局，會計師都是不可或缺的幫手。現在，面對後疫情時代的挑戰，台灣也加緊腳步，更進一步強化競爭力，要在全球產業供應鏈中，扮演非常關鍵的角色。在這個過程中，更需要會計師朋友的專業，一起來協助企業轉型升級。

蔡總統指出，國際邁向2050淨零轉型的步伐，越來越快。為了因應全球綠色金融趨勢，今年3月，金管會發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」。從明年開始，資本額達到100億元以上的上市櫃公司及鋼鐵業和水泥業，必須揭露公司的溫室氣體盤查資訊，目標是在2027年，全體上市櫃公司都完成溫室氣體盤查。

蔡總統強調，減碳已經是國際共識，一定要集結各方的能量，一起協助台灣的產業，打入綠色供應鏈。她也藉這個機會，請所有會計師朋友，提供上市櫃公司更多永續轉型的服務，一起提升整體競爭力，健全台灣商業及投資環境，吸引更多投資，為台灣創造更多成長動能。

蔡總統也感謝會計師公會全聯會及所有會計師朋友的努力。她說，因為大家的協助，讓政府與企業之間能持續溝通、密切合作，一起讓政策發揮更好的效果。最後，蔡總統祝福今天慶祝大會圓滿成功，也祝福會計師公會全聯會會務蒸蒸日上，所有會計師朋友鴻圖大展。

競爭力 疫情 蔡英文

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