賴清德讚扶輪社 不分黨派服務社會「值得參考」

副總統賴清德今天出席「國際扶輪台灣總會第15、16屆理事長交接暨理監事就職典禮」，他表示，扶輪社運作的模式值得大家參考，大家不分黨派服務社會。台灣的政黨平時雖有競爭，但在國家利益上，也應該全體為台灣打拚。

賴清德致詞時首先代表蔡英文總統恭喜新任理事長張美貞。他表示，張美貞事業經營有成，也非常熱忱、熱心，關懷社會弱勢，榮任第16屆台灣總會理事長，實至名歸。他祝福台灣總會在張領導下，業務能夠更上一層樓。

賴清德也感謝第15屆理事長李翼文。李在任期內遭遇台灣社會疫情最辛苦的一段時間，帶領國際扶輪台灣總會全體成員，共同從事公益，配合政府的防疫工作，捐贈100多項醫院急救所需要的各種設備。

賴清德提到，「世界衛生組織（WHO）」訂下「全球2030消除病毒肝炎」願景；台灣政府更積極提出「2025消除C肝」目標。他曾受邀到雲林宣導政策，和李翼文一同關心當地肝炎防治情形，也充分見識到李的熱心、專業及熱忱，並對雲林提供具體有效的幫助。

賴清德說，他擔任過民意代表、地方首長，並曾至行政院服務，因此非常了解國際扶輪社成員對國家及社會的貢獻，每一位成員都是社會的中堅份子，都在各自的崗位上表現成功。扶輪社友力量是推動台灣進步的動力，也是穩定社會的安定力量，大家長期深入社區，推動公益、照顧弱勢，充分發揮「超我服務」精神，非常令人欽佩。

賴清德指出，這次疫情中，當台灣口罩與醫療器材足夠時，也會捐贈給其他國家，所推動「Taiwan can help, Taiwan is helping（台灣可以幫忙、台灣能幫忙）」的精神，也是國際扶輪社長期所推動的「超我服務」精神，所以「台灣精神就是扶輪精神，扶輪精神也是台灣精神」。

賴清德表示，扶輪社友熱心貢獻的精神，值得尊敬，「大家都是台灣之光」，而扶輪社運作的模式也值得大家參考，大家不分黨派，服務社會。台灣的政黨平時雖有競爭，但在國家利益上，也應該全體為台灣打拚。扶輪社友在國內照顧國人，在國際上替台灣爭取權益與國際空間，他也再次代表蔡總統感謝所有扶輪社友的辛勞與貢獻。