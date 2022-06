賴清德讚扶輪社 不分黨派服務社會「值得參考」

副總統賴清德今天出席「國際扶輪台灣總會第15、16屆理事長交接暨理監事就職典禮」,他表示,扶輪社運作的模式值得大家參考,大家不分黨派服務社會。台灣的政黨平時雖有競爭,但在國家利益上,也應該全體為台灣打拚。

賴清德致詞時首先代表蔡英文總統恭喜新任理事長張美貞。他表示,張美貞事業經營有成,也非常熱忱、熱心,關懷社會弱勢,榮任第16屆台灣總會理事長,實至名歸。他祝福台灣總會在張領導下,業務能夠更上一層樓。

賴清德也感謝第15屆理事長李翼文。李在任期內遭遇台灣社會疫情最辛苦的一段時間,帶領國際扶輪台灣總會全體成員,共同從事公益,配合政府的防疫工作,捐贈100多項醫院急救所需要的各種設備。

賴清德提到,「世界衛生組織(WHO)」訂下「全球2030消除病毒肝炎」願景;台灣政府更積極提出「2025消除C肝」目標。他曾受邀到雲林宣導政策,和李翼文一同關心當地肝炎防治情形,也充分見識到李的熱心、專業及熱忱,並對雲林提供具體有效的幫助。

賴清德說,他擔任過民意代表、地方首長,並曾至行政院服務,因此非常了解國際扶輪社成員對國家及社會的貢獻,每一位成員都是社會的中堅份子,都在各自的崗位上表現成功。扶輪社友力量是推動台灣進步的動力,也是穩定社會的安定力量,大家長期深入社區,推動公益、照顧弱勢,充分發揮「超我服務」精神,非常令人欽佩。

賴清德指出,這次疫情中,當台灣口罩與醫療器材足夠時,也會捐贈給其他國家,所推動「Taiwan can help, Taiwan is helping(台灣可以幫忙、台灣能幫忙)」的精神,也是國際扶輪社長期所推動的「超我服務」精神,所以「台灣精神就是扶輪精神,扶輪精神也是台灣精神」。

賴清德表示,扶輪社友熱心貢獻的精神,值得尊敬,「大家都是台灣之光」,而扶輪社運作的模式也值得大家參考,大家不分黨派,服務社會。台灣的政黨平時雖有競爭,但在國家利益上,也應該全體為台灣打拚。扶輪社友在國內照顧國人,在國際上替台灣爭取權益與國際空間,他也再次代表蔡總統感謝所有扶輪社友的辛勞與貢獻。