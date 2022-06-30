陳柏惟退黨 台灣基進：不捨，但仍尊重柏惟的意志

前立委陳柏惟今宣布退出台灣基進，台灣基進今發表聲明表示，「對於柏惟感到疲累、希望休息、與自請離隊的決定，我們感到非常不捨，但仍尊重柏惟的意志，並帶著最初我們結識時，共同奮鬥的目標持續前進」。

2012年起，在希望守護自己的家與土地、為台灣打拼的純粹理念之下，凝聚了一群的夥伴，試圖跨越政治素人參政的高門檻，為台灣的民主進程，持續點燃星火。自此，台灣基進參與大大小小戰役，雖然過程跌跌撞撞、嚐過數次挫敗，但我們仍帶著同樣的信念，繼續前進，為的都是替我們以及下一代，打造更好的台灣，並好好守護目前為止得來不易的民主自由。

柏惟曾經與我們一路打拼，我們共同經歷了韓流的挫敗，從苦悶中站起，也曾在2020年一同締造感人的奇蹟。很遺憾，我們在2021年受到了惡意罷免的攻擊，再次面對重大的挫敗，大家都傷痕累累，而風暴中心的柏惟，更是受傷嚴重。

然而我們也明白，惡意的力量，不會因為一次的勝利就停止，即使面臨惡意罷免這麼大的挫敗，但我們仍必須盡快的盤整腳步，重新出發。政治理念，必須透過入陣，才有實現的可能。喪失了寶貴的一席，失去許多推動重要關注議程如抗中法案的權力，更警醒我們，台灣基進沒有停下來休息的空間，必須立刻起身戰鬥，從地方出發，持續點燃改革的火種，直到星火燎原。也因此，在罷免、公投、補選之後，台灣基進很快的盤整腳步，重新出發、繼續打拼。

爭取民主、守護台灣、打造更好的土地，並不是容易的事，過去許多民主前輩，帶著血淚拚搏到此，我們雖然明白接棒的意義重大，也有覺悟拚到底，但在這個不容易的過程中，總是會伴隨傷痕與挫折。身為新興政黨，想要打造革新政治，我們在摸索的途中，與組織逐漸壯大的過程，也會因為有來自各方不同的聲音，而必須一次又一次的溝通、修正、凝聚共識、堅定方向。

我們也感謝每一位曾給予台灣基進支持、陪台灣基進一起作戰的夥伴的付出，無論在幕前幕後、台上台下，台灣基進這條堅定踏實的道路，因為有你們，才能走到今天，也因為你們，有繼續拚未來的力量。

我們或許都是無名小卒、平凡素人，但匯聚起來的基進精神，終能共同面對挫敗，締造一次又一次的逆轉勝奇蹟。

對於柏惟感到疲累、希望休息、與自請離隊的決定，我們感到非常不捨，但仍尊重柏惟的意志，並帶著最初我們結識時，共同奮鬥的目標持續前進。台灣基進的每一位夥伴，會繼續傳承一路以來的拚搏精神，也感謝柏惟這段時間，為基進的付出與貢獻。

接下來可能好一段時間無法一起打球了，但我們相信，大家都是台灣隊的成員，未來也會在繼續以不同的方式、在不同的崗位，為台灣隊繼續打拼。