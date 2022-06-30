快訊

新垣結衣曝出國「最想來台灣」 想吃1美食卻讓鄉民戰翻

台中181校營養午餐費漲聲響起 漲幅約一成

鹿港住宅火警...13歲男孩受困逃生不及 送醫宣告不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳柏惟退黨 台灣基進：不捨，但仍尊重柏惟的意志

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
前立委陳柏惟今宣布退出台灣基進。圖／取自陳柏惟臉書
前立委陳柏惟今宣布退出台灣基進。圖／取自陳柏惟臉書

前立委陳柏惟今宣布退出台灣基進，台灣基進今發表聲明表示，「對於柏惟感到疲累、希望休息、與自請離隊的決定，我們感到非常不捨，但仍尊重柏惟的意志，並帶著最初我們結識時，共同奮鬥的目標持續前進」。

台灣基進全文聲明如下：

2012年起，在希望守護自己的家與土地、為台灣打拼的純粹理念之下，凝聚了一群的夥伴，試圖跨越政治素人參政的高門檻，為台灣的民主進程，持續點燃星火。自此，台灣基進參與大大小小戰役，雖然過程跌跌撞撞、嚐過數次挫敗，但我們仍帶著同樣的信念，繼續前進，為的都是替我們以及下一代，打造更好的台灣，並好好守護目前為止得來不易的民主自由。

柏惟曾經與我們一路打拼，我們共同經歷了韓流的挫敗，從苦悶中站起，也曾在2020年一同締造感人的奇蹟。很遺憾，我們在2021年受到了惡意罷免的攻擊，再次面對重大的挫敗，大家都傷痕累累，而風暴中心的柏惟，更是受傷嚴重。

然而我們也明白，惡意的力量，不會因為一次的勝利就停止，即使面臨惡意罷免這麼大的挫敗，但我們仍必須盡快的盤整腳步，重新出發。政治理念，必須透過入陣，才有實現的可能。喪失了寶貴的一席，失去許多推動重要關注議程如抗中法案的權力，更警醒我們，台灣基進沒有停下來休息的空間，必須立刻起身戰鬥，從地方出發，持續點燃改革的火種，直到星火燎原。也因此，在罷免、公投、補選之後，台灣基進很快的盤整腳步，重新出發、繼續打拼。

爭取民主、守護台灣、打造更好的土地，並不是容易的事，過去許多民主前輩，帶著血淚拚搏到此，我們雖然明白接棒的意義重大，也有覺悟拚到底，但在這個不容易的過程中，總是會伴隨傷痕與挫折。身為新興政黨，想要打造革新政治，我們在摸索的途中，與組織逐漸壯大的過程，也會因為有來自各方不同的聲音，而必須一次又一次的溝通、修正、凝聚共識、堅定方向。

我們也感謝每一位曾給予台灣基進支持、陪台灣基進一起作戰的夥伴的付出，無論在幕前幕後、台上台下，台灣基進這條堅定踏實的道路，因為有你們，才能走到今天，也因為你們，有繼續拚未來的力量。

我們或許都是無名小卒、平凡素人，但匯聚起來的基進精神，終能共同面對挫敗，締造一次又一次的逆轉勝奇蹟。

對於柏惟感到疲累、希望休息、與自請離隊的決定，我們感到非常不捨，但仍尊重柏惟的意志，並帶著最初我們結識時，共同奮鬥的目標持續前進。台灣基進的每一位夥伴，會繼續傳承一路以來的拚搏精神，也感謝柏惟這段時間，為基進的付出與貢獻。

接下來可能好一段時間無法一起打球了，但我們相信，大家都是台灣隊的成員，未來也會在繼續以不同的方式、在不同的崗位，為台灣隊繼續打拼。

台灣基進 罷免 陳柏惟

延伸閱讀

前立委陳柏惟宣布即日起退黨 台灣基進：尊重與祝福

分手台灣基進 陳柏惟感性致謝：那美好的一仗已經打過

陳柏惟和基進有裂痕？黨秘書長：「沒懲處已有共識」

相關新聞

分手台灣基進 陳柏惟感性致謝：那美好的一仗已經打過

前立委陳柏惟今在臉書宣布，即日起退出台灣基進，他並感性地說，「那美好的一仗已經打過，謝謝台灣基進」，經說明後，雙方互相化...

前立委陳柏惟宣布即日起退黨 台灣基進：尊重與祝福

台灣基進前立委陳柏惟剛剛透過臉書宣布，即日起退出台灣基進，他表示，「那美好的一仗已經打過，謝謝台灣基進」。台灣基進祕書長...

評／交通部檢討行人忽視車輛 道安記者會出了什麼問題？

去（2021）年底，網友林柏勛在公共政策網路參與平台提議創設「交通疫情指揮中心」，敦請政府仿照疫情指揮中心，定期向國人報告台灣交通死傷。畢竟直到去年底，台灣疫情死亡人數停留在八百餘人，且達到連續多日的染疫「+0」成就；但交通死亡卻大相逕庭，又在年死三千人徘徊，相當於每天平均死八人，受傷一千三百多人，天天有屍首見報，說台灣道路血流遍野也不為過。

陳柏惟退黨 台灣基進：不捨，但仍尊重柏惟的意志

前立委陳柏惟今宣布退出台灣基進，台灣基進今發表聲明表示，「對於柏惟感到疲累、希望休息、與自請離隊的決定，我們感到非常不捨...

停電有黑數／台電玩數字遊戲 「供電可靠度」同年竟有3個版本

台電公布的每年每戶平均停電時間和停電次數，跳過2017年、2021年的三次大停電，數字失真。其間原因，除和其計算方式有關，也與近年重大停電事故頻傳，台電為化解外界批評，將數字化簡為繁，呈現多種不同版本有關。此供電可靠指數，成了不可靠指數。

民進黨猛打侯友宜恩恩案 詭異信任度調查反曝自身信任危機

台灣新政協會6月27日發布針對新北市長侯友宜處理恩恩案的滿意度及信任度民意調查報告，出席記者會的專家、學者多將發言重點置於有64.4%新北市民認為恩恩延誤就醫，44.1%新北市民不滿意侯友宜處理態度，有29.6%民眾表示，對侯友宜信任感變少，衍生出侯友宜神話破功結論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。