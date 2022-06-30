前立委陳柏惟宣布即日起退黨 台灣基進：尊重與祝福

台灣基進前立委陳柏惟剛剛透過臉書宣布，即日起退出台灣基進，他表示，「那美好的一仗已經打過，謝謝台灣基進」。台灣基進祕書長、兼中彰投黨部主委王興煥說，陳有告知他，尊重與祝福，「我們都是台灣隊的一員」。

陳柏惟在臉書表示，我們雙方互相化解了所有誤會，他先感謝黨中央願意和我溝通。這幾年能成為潛力新秀，是因為待在主場台灣名為基進的球隊中，2018年打了漂亮的敗仗、2020年奇蹟般地打倒邪惡帝國、2022年10月23日再次對決險敗，都是球隊勝利，讓老球迷新球迷對我們有所期待。

陳柏惟指出，比賽上受了傷，這個傷非常嚴重，總教練要盡速恢復戰鬥狀況，終日為球隊奔波。「我卻貪戀球迷的歡呼聲，自認復原一直搶著要上場，不給上場就對球隊事務指指點點」；我們明明都想為球隊努力，為什麼會變成這樣子。

陳柏惟認為，那是位懂得「責任我來扛、榮譽歸球員」的好教練，比起其他球隊來說，這依然是我的首選與初衷，而在分工的腳色上，是我的錯，一個傷兵自以為是教練，反而拖累了球場球員的表現，球隊的團結。

陳柏惟指出，謝謝你們到最後還在保護我、感謝基進一路上的指導與栽培，祝福台灣基進的場上球員武運昌榮；我會作為一個球迷，繼續支持「心向台灣、民主優先」的球隊。