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北約新戰略概念瞄準中國 外交部：樂見正視中國挑戰

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
外交部。報系資料照片

北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會通過新版「戰略概念」首度提及中國大陸，北約秘書長並於會後記者會提及中國欺壓台灣；我外交部表示，樂見北約正視中國對歐洲－大西洋安全造成的系統性挑戰。

外交部指出，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與國際民主夥伴加強合作，共同對抗威權政體帶來的混合式威脅，共同維護台海及印太區域和平穩定以及以規則為基礎的國際秩序。

外交部表示，注意到北約領袖峰會於29日通過新版「戰略概念」，首度將中國議題列入，並以大篇幅提及中國對北約利益、安全及價值的系統性挑戰，強調中國的脅迫政策、惡意網路及複合式作戰及假訊息操作、尋求控制關鍵戰略科技及供應鏈，以及中俄深化戰略夥伴關係等，損害北約成員安全，並企圖顛覆以規則為基礎的國際秩序。

北約是繼2010年里斯本峰會後，時隔12年再度更新該文件；北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在會後記者會致詞也主動提到中國欺壓鄰國及威脅台灣。

外交部表示，樂見北約展現全球視野，正視中國對歐洲－大西洋安全造成的系統性挑戰，並強調與歐盟及印太區域等其他理念相近夥伴合作共同應對的重要性。

外交部並感謝重要北約成員國英國外相特拉斯（Liz Truss）日前再度於英國國會下議院外交委員會發言支持台灣安全，並呼籲國際社會關注台海情勢與及早助台自我防禦。

北約 外交部 台海

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