大巨蛋案柯文哲邀公開辯論 花敬群：雙方將專案討論

台北市長柯文哲近期因大巨蛋防火避難層審查槓上內政部，日前點名內政部政務次長花敬群「不要逃」，盼與內政部公開辯論。花敬群今天在行政院會後記者會表示，一切按制度、法規來走，就不會有太大問題；他說，最近台北市副市長彭振聲辦公室有跟他辦公室約時間，雙方將針對後續操作與疑慮專案討論。

台北大巨蛋10月試營運將跳票，台北市長柯文哲日前被問及大巨蛋進度延宕，柯嗆內政部，不只是大巨蛋，還有大灣北段、社子島等，北市府希望跟內政部來個公開辯論、開一個公開記者會，「大家都把證據拿出來澄清，這樣就知道問題出在哪裡」，所以結論就是，「今天的標題是花敬群不要逃！」

花敬群中午在行政院會後記者會接受媒體提問時表示，一切的行政作業都有制度，大家一切按制度、法規來走，實質上都不會有太大的爭議。

他說，這次在大巨蛋底下申請的避難責任認定、排煙審查等，照規定來就照規定處理，過就過、沒過就沒過，市府站在建築主管機關立場，有義務說明，彼此都有該做的事情。

他說，這幾天彭振聲辦公室有跟他的辦公室時間，要進行專業討論，會針對疑慮及後續操作再對一次。