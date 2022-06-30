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菲律賓「基於綜合情勢考量」未邀我出席總統就職典禮

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部副發言人崔靜麟。圖／取自外交部例行新聞說明會直播
外交部副發言人崔靜麟。圖／取自外交部例行新聞說明會直播

菲律賓總統小馬可仕今就職，我國駐菲律賓代表處已透過管道積極爭取出席就職典禮，仍未獲邀，菲方稱「基於綜合情勢考量」無法邀請我方出席，我外交部對此表示遺憾。

外交部副發言人崔靜麟今在例行記者會指出，自小馬可仕（Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.）當選菲律賓第17任總統後，我駐菲代表處即多次向菲方表達我國擬派員參加就職典禮致賀之意，但菲方最後仍未邀請我國官方代表出席就職典禮，外交部對此表示遺憾。

崔靜麟說，為了對菲國政府及人民成功舉行民主選舉表達祝賀之意，我駐菲代表處除已將總統蔡英文的賀電轉致小馬可仕之外，並向菲律賓政府及小馬可仕團隊正式提出希望派員出席就職典禮；駐處近來透過馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）等相關管道積極爭取，但菲方表示基於綜合情勢考量，無法邀請我方出席，請我方諒解。

崔靜麟表示，外交部仍將持續與菲國新政府共同合作，基於務實、互惠、互利，積極推動各項交流，增進兩國人民福祉。

關於菲律賓駐台代表，崔靜麟指出，小馬可仕團隊於6月23日宣布，小馬可仕將任命菲國原勞工部長貝約（Silvestre Bello III）擔任馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席兼駐台代表；我外交部對於這項人事規畫表示歡迎，並期盼台菲雙方持續就各項議題進行合作。

崔靜麟說，小馬可仕將於今日宣誓就職後，依法正式提名或任命菲國政府各主要官員；外交部與駐菲代表處將密切關注菲國新政府相關人事安排，並持續加強兩國官方聯繫，推動雙邊實質合作關係。

小馬可仕 外交部 菲律賓

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