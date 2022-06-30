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吳堂安升常次傳接手住宅政策 花敬群：過去6年沒改變過

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
內政部今舉辦「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」啟動儀式，行政院長蘇貞昌（左）、內政部長徐國勇（右二）與次長花敬群（左二）等部會首長出席。記者潘俊宏／攝影
內政部今舉辦「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」啟動儀式，行政院長蘇貞昌（左）、內政部長徐國勇（右二）與次長花敬群（左二）等部會首長出席。記者潘俊宏／攝影

新任警政署長黃明昭今上任，外界指向行政院長蘇貞昌強勢主導，但最近內政部人事異動不只這一樁，六月初換上一位新常務次長吳堂安，也被指是蘇系人馬，傳出吳堂安將分走政務次長花敬群負責的住宅政策等主要業務。花敬群今天被問到此事時說，他擔任內政部次長六年多，「內政部三位次長分工方式從來沒有改變過，我擔負工作也沒有改變過。」

吳堂安曾在新北市、新竹市政府服務，隨後調任為行政院參事、秘書處處長，經歷獲政院高層信任，近期傳出吳堂安一到內政部就接手重要業務，連原本花敬群手上業務也交由吳處理，因此平時和花敬群頻繁互動的立委辦公室也質疑花是否被冷凍，並在立院傳開。

今天行政院會後記者會，媒體提問此事。花敬群僅回答，「內政部次長分工，我擔任內政部次長六年多，內政部三位次長分工方式從來沒有改變過，我擔負工作也沒有改變過。」但並未多加說明近期是否會被改變。

行政院發言人羅秉成則強調，這講法是「過度揣測也毫無根據」，他說，花敬群深獲蘇貞昌肯定也倚重，今天擴大租金補貼就是憑證，若凍結人事、（花敬群）就不會在這了，吳堂安人事調度是非常正常的調度，過度揣測沒有必要。

花敬群 內政部 吳堂安

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