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桃機申請美「境外預先通關」卡關？外交部：續積極推動

聯合報／ 記者張加／即時報導
出境旅客於桃園機場出境大廳排隊辦理報到手續。報系資料照片
出境旅客於桃園機場出境大廳排隊辦理報到手續。報系資料照片

台灣申請美國「境外預先通關計畫」已久，北美司副司長陳慧蓁今說明進度，表示此案除邊境安全，也具重要經濟、政治與戰略意涵，我方持續積極推動，也會持續爭取美國各界友人支持。

陳慧蓁在外交部例行記者會回覆媒體相關提問指出，美國國土安全部的海關及邊境保衛局（CBP）去年表示，考量桃園國際機場搭機赴美國旅客屬於低風險的類型，所以現階段暫時沒有將桃園國際機場列入境外預先通關計畫，並強調會持續維繫雙邊的夥伴關係。

陳慧蓁說，外交部感謝CBP肯定我國的執法跟邊境安全，並向美國國會、行政部門強調，此案除了邊境安全以外，也具有重要的經濟、政治與戰略意涵，所以我方持續積極推動中。

陳慧蓁說明，新任CBP局長馬努斯（Chris Magnus）去年11月表示，會重新檢視我方的申請案；去年12月，聯邦參議員霍利（Josh Hawley）等議員提出「台灣境外預先通關法案」，眾院也提出同名法案，這兩項法案都支持美國優先在台灣建立境外預先通關的設施，並要求美國行政部門提交評估報告，目前這兩項法案已分別在參、眾院相關委員會審議中。

陳慧蓁重申，推動加入美國境外預先通關計畫是我國政府的既定政策，外交部會持續爭取美國各界友人支持，並與內政部、桃機公司持續朝此方向繼續推動。

本報今年3月報導桃園機場申請美「境外預先通關計畫」卡關，外交部長吳釗燮之後在立法院備詢時證實上一輪審查並未過關，稱原因是「台灣在安全方面做得太好」；針對吳釗燮答詢的說法，民進黨立委羅致政追問，「因台灣太安全所以不需要？是否變得不安全一點比較好？」

美國 桃園機場 外交部

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