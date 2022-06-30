「權利不會天上掉下來」 陳菊：台灣女權成果得來不易

國家人權委員會主委陳菊今天表示，台灣在性別平等的表現上，可說是亞洲表現第一名，不僅成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家，國會議員女性的比例更突破四成，同時在今年正式施行「跟蹤騷擾防治法」。陳菊說，權利不會從天上掉下來，這些都是非常值得驕傲的成就。

國家人權委員會今天上午舉辦「消除對婦女一切形式歧視公約」獨立評估意見發表會。陳菊致詞時表示，這些性別平等的里程碑，背後有很多民間的力量，以及政府部門大家的合作、共同努力，回顧過去台灣婦女權益的發展，其實都是由很多血淚、辛苦與受苦所換來。

陳菊指出，台灣在1993年發生鄧如雯殺父案，震驚社會各界，引發廣泛討論，進而打破法不入家門、清官難管家務事等傳統的觀念，並且促成「家庭暴力防治法」的制定通過，成為亞洲第一個實施民事保護令的國家。而台灣女權運動者彭婉如在1996年不幸遇害，她在生前積極推動促進婦女參與政治，順勢催生出「性侵害犯罪防治法」的立法，也是用生命換取這麼重要的法律通過。

陳菊指出，要代表人權會向國人、國際社會承諾，人權會是台灣國家的良心，台灣社會是一個有人權、邁向人權、願意不斷改進進步，台灣是一個溫暖的國家，人權會未來會持續努力追求性別平等。